Запалиха офиса на свидетелка срещу бандата на Митьо Очите Погребалната агентка Румяна Черкезова алармира за избухването на нова война за труповете в Бургас https://crimes.bg/kriminalno/zapaliha-ofisa-na-svidetelka-sreshtu-bandata-na-mityo-ochite-3/172534 Crimes.bg

За избухването на нова война за труповете в Бургас алармира собственичката на най-голямата погребална агенция в морския град Румяна Черкезова, след като преди дни неизвестни подпалиха офиса на „Авона“, разположен непосредствено до входа на гробищния парк. Огненият атентат не успя да унищожи помещението на траурната агенция, тъй като дъщерята на Черкезова е минала случайно през офиса и забелязвайки стелещия се гъст черен дим, веднага е повикала пожарната и МВР.

Палежът в офиса на траурна агенция „Авона“ не е първият криминален инцидент, твърди Румяна Черкезова, която разказа, че в края на миналата година – на 13 декември 2024 г., гумите на една от катафалките и са били нарязани. Черкезова е разпознала по видеозапис наемника, но не желае да посочи името му, тъй като все още чака резултат от разследването на бургаската полиция.

„Притеснявам се, че се правят опити за разчистване на конкуренцията, за да се даде път на нов силов играч. През последните месеци има регистрирани случаи на посегателство над имущество и катафалки и на други траурни агенции, не само на моята. Ве4че съм преживяла този кошмар през 2017 и 2018 г., подозирам, че сегашните криминални случаи имат връзка със старите, по които все още се водят дела“, коментира Румяна Черкезова.

Погребалната агентка е свидетел срещу Митьо Очите и бандата му за рекет по Южното Черноморие, която беше разбита през лятото на 2018 г. Въпреки това съдебният процес срещу Димитър Желязков и групата му все още не е стартирал по същество в съда в Бургас, след като делото беше разпределено в морския град след закриването на Специализираната прокуратура през 2022 г.

Съмненията са, че собственичката на траурната агенция „Авона“ Румяна Черкезова е сплашвана чрез палежи и посегателства над катафалките й да оттегли своите показания, които уличават Митьо Очите и бандата му в събиране на рекет от погребалните агенции в Бургас.

Според едно от прашасалите обвинения срещу Морския Ал Капоне неговата банда е прибрала над 72 000 лв. такса „спокойствие“ от шефката на траурната агенция „Авона“ Румяна Черкезова и от друга собственичка на погребална агенция. Чрез заплахи жените били принудени да плащат по 150 лв. за всяко погребение, като се отчитали на групата на всяко 10-о число от месеца.

Обвинението твърди, че Митьо Очите тормозел погребалните агенции в Бургас чрез подставените си лица Йордан Въчев – Данчо Ларша и Иван Пишиев. Двамата бургазлии събирали рекета, а когато през есента на 2017 г. Румяна Черкезова и колежката й Стефка Димитрова отказали да плащат такса „спокойствие“, „няколко катафалки на фирмите им били подпалени.

Твърди се, че огнената вендета над офиса на погребална агенция „Авона“ е свързан с пореден опит на Митьо Очите да се завърне в бизнеса с погребални услуги в Бургас, както и да „вразуми“ Румяна Черкезова да оттегли показанията си за плащане на рекет на бандата му.

Преди няколко месеца друг защитен свидетел срещу Митьо Очите – хазартният бизнесмен Йордан Йорданов – Данчо Паркета, също се отрече от стари свои показания, дадени срещу морския Ал Капоне.

Данчо Паркета беше нападнат през зимата на 2015 г. от въоръжени с тръби маскирани биячи, които счупиха черепа му. През есента на 2017 г. пък казиното му, помещаващо се в хотел „Кубан“, беше умишлено запалено. За палежа бяха заподозрени Радослав Николов – Рачо и Калоян Колев от свитата на Митьо Очите. Твърдеше се, Желязков силово е принуждавал Данчо Паркета да се откаже от бизнеса с казина в Слънчев бряг в полза на Пейко Янков, син на разстреляния през 2007 г. със седем куршума общински съветник в Несебър Димитър Янков.

„Докато съдебното дело срещу Митьо Очите стои на трупчета в съда в Бургас, ключови свидетели са притискани да оттеглят показанията си. Накрая Димитър Желязков ще бъде оправдан и отново ще триумфира над родното правосъдие“, мрачно пророкуват познавачи на съдебната система.

Източник: Уикенд