КРИМИНАЛНО

Задържаха братя рецидивисти, засадили нива с канабис

https://crimes.bg/kriminalno/zadarzhaha-bratya-recidivisti-zasadili-niva-s-kanabis/171693 Crimes.bg
Lacho
35
Задържаха братя рецидивисти, засадили нива с канабис
Lacho
35

Варненски полицаи задържаха братя на 46 и 47 г., които си направили полева оранжерия за отглеждане на канабис в землището на аксаковското с. Въглен. Мъжете били спипани при спецакция, докато полагали грижи за 40 растения в различни стадии на растеж. Униформените открили и торове, които иззели заедно с канабиса.

Братята са известни на полицията и са осъждани за различни престъпления. При обиска у по-възрастния бил намерен и кокаин. Случаят е докладван на Варненската районна прокуратура, под чийто надзор продължава разследването му.

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна

trud.bg

Тагове:
Още от КРИМИНАЛНО

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.