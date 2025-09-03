Задържаха братя рецидивисти, засадили нива с канабис

Варненски полицаи задържаха братя на 46 и 47 г., които си направили полева оранжерия за отглеждане на канабис в землището на аксаковското с. Въглен. Мъжете били спипани при спецакция, докато полагали грижи за 40 растения в различни стадии на растеж. Униформените открили и торове, които иззели заедно с канабиса.

Братята са известни на полицията и са осъждани за различни престъпления. При обиска у по-възрастния бил намерен и кокаин. Случаят е докладван на Варненската районна прокуратура, под чийто надзор продължава разследването му.

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна

trud.bg