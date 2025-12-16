Ловци се вдигнаха на протест след убийството на ловно куче край Гурково

Случай на брутално убийство на ловно куче разтърси Ботевградско в сутрешните часове на 16 декември. Инцидентът е станал на границата между две села, в района на село Гурково, а кадри от охранителна камера ясно показват извършването на престъплението.

Извършителят е установен и задържан за 24 часа, съобщиха от полицията.

Случаят предизвика силна обществена реакция сред ловните среди. В Гурково се събраха десетки ловци от дружинките в целия Ботевградски район, които настояват за най-строгото възможно наказание. По думите им става въпрос за умишлено и хладнокръвно убийство, което няма нищо общо с позволените от закона хипотези за отстрел на животно.

Убитото куче е собственост на Никола Петров - председател на местната ловна дружинка. Той разказа пред БТВ, че по време на ловен излет в събота кучето му, снабдено с GPS нашийник, внезапно изчезва. Сигналът от устройството спира да се отчита на определено място, което насочва ловците към района.

Младите момчета отидоха там и видяха следи от джип и поставена камера. Свалихме записа и на кадрите ясно се вижда как човекът застрелва кучето, слага професионални ръкавици и го товари в автомобила си. Това, което се вижда, е изключително страшно, разказа Петров.

По думите му стрелбата е извършена от около 50 метра с оптика, като кучето е било ясно различимо - с оранжева каишка и GPS устройство. „Изключено е да не е разбрал, че това е ловно куче със стопанин. Дори се оглежда, за да се увери, че няма свидетели", допълни той.

От полицията съобщават, че задържаният е заявил, че е помислил кучето за безстопанствено. Ловците обаче отхвърлят категорично това твърдение. Според тях дори при хипотеза за безстопанствено животно, законът не позволява подобно действие, особено при липса на агресия.

Това е все едно да убиеш член на семейството. Ловното куче е боен другар. В нашия устав е записано, че за умишлено убийство на ловно куче следва изключване от дружеството, подчерта Никола Петров и изрази опасения, че се правят опити случаят да бъде омаловажен.

Ловците настояват прокуратурата и съдът да си свършат работата докрай и да не приемат версията, че животното е било безстопанствено. Те са категорични, че наличните видеокадри ясно показват целенасочено действие и не оставят място за съмнение.