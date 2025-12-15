Улица в кв. „Витоша“ е потънала в кал: От общината заговориха за дупка в закона https://crimes.bg/analizi/ulica-v-kv-vitosha-e-potanala-v-kal-ot-obshtinata-zagovoriha-za-dupka-v-zakona/180255 Crimes.bg

Зрители предупреждават - улица в столичния квартал „Витоша" е потънала в кал. Според живеещите проблемът се е задълбочил от няколко месеца след влошаването на времето.

Пътят не е асфалтиран и ежедневно от там минават камиони заради строежите в квартала, които правят улицата труднопроходима. Кога ще бъде извършен ремонт, наш екип отива на място, за да провери.

Улица „Слав Караславов" е една от кварталните, потънала изцяло в кал.

Калоян Георгиев е един от живеещите в района. Срещаме го, оборудван с гумени ботуши до коляното.

Придвижването става супер тежко - с гумени ботуши, кал до ушите, в нечовешки условия. Така е вече от около 2 до 3 седмици. При изграждането на канализацията по улицата се натрупва огромно количество земна маса, от 2 седмици започва извозването ѝ, съответно тежката техника изпотроши шахти на енергото, казва той.

И заяви, че до момента са подадени десетки сигнали към институциите.

От БТВ разговаряха с инж. Момчил Якимов от район „Лозенец". Той обаче започна с по-основния проблем - който се крие в законодателството, според него.

Нашето законодателство допуска съвсем легално изграждането на жилищни блокове на черен път със септични ями, а междувременно хора, които са готови да живеят в такива условия, няма. Затова, законодателят трябва да затвори тази възможност, каза той. И допълни:

Тук положението не е добро, но това е лекият случай, защото улицата вече е отчуждена, прекаран е канал, водопровод, сега се прекарва и електропровод, и има добри изгледи догодина, при наличие на бюджет, улицата на да бъде асфалтирана, което обаче не мога да кажа за други улици в района.