Закопчаният след гонка с полицаи Слави Касата обирал по 10 жилища на ден

Популярният обирджия Славчо Василев – Слави Касата, който в началото на седмицата бе зрелищно арестуван след бясна гонка и стрелба с полицията на столичния бул. „Гоце Делчев“, е съумял да постави своеобразен рекорд за най-много ошушкани жилища в София. Само за последните няколко седмици 51-годишният крадец е обрал над 100 апартамента в южните квартали „Лагера“, „Борово“, „Зона Б5“, „Стрелбище“ и „Иван Вазов“, преди да бъде сгащен в крачка от ченгетата, заедно със своя съучастник Шмайхела, твърдят запознати.

След акцията по задържането на Слави Касата стана известно, че рецидивистът е бил наблюдаван от цивилни полицаи в продължение на две седмици след бум на постъпили сигнали от столичани, че жилищата им са ограбени. До този момент от СДВР са разкрили само 7 домови кражби, извършени от дръзкия крадец, но разследващите събират още доказателства за десетки неразкрити обири в южните квартали на София от началото на октомври насам, които носят почерка на ловкия апаш. От един от апартаментите е отмъкната огромна сума пари - над 25 000 евро и 8000 лева, както и доста злато и скъп часовник.

Славчо Василев – Слави Касата е с километрично досие, а първите му кражби датират от средата на 90-те години на миналия век. Обирджията дължи прякора си на умението да отключва секретни брави на входни врати и дори сейфове, а през годините е разследван за куп знакови кражби на баровски домове. Твърди се, че Слави Касата е човекът, който през лятото на 2019 г. нахлу с подправен ключ в апартамента на Моника Валериева в „Студентски град” и задигна пари и бижута за над 400 000 лева от моделката.

Обирът в дома на Моника Валериева така и не беше разкрит от СДВР, но според оперативни данни на полицията, добити от кримиконтингента, кражбата е извършена от Слави Касата по поръчка на дупнишкия бандит Владимир Ангелов - Стъклето. Някогашният бодигард на Братя Галеви беше гадже на Валериева, която обаче го заряза преди повече от десетилетие, за да гради кариера на модел и ВИП придружителка на баровци в София. По това време тя имаше връзка с милионера Павел Вълнев, който живее в Америка, но в този период бе дошъл у нас, за да финансира антиправителствената телевизия Би Ай Ти, впоследствие купена от близки до Цветан Цветанов и скоропостижно закрита.

През пролетта на 2023 г. Славчо Василев влезе за последно в затвора, след като се призна за виновен за няколко обира на апартаменти и сключи споразумение с прокуратурата да лежи 2 години в затвора в Казичене. Той беше пуснат на свобода в началото на септември, но сега отново ще се върне в пандиза.

За разлика от повечето обирджии в София, Слави действа само сутрин, когато ударно нахлува в апартаменти малко след като собствениците им са излезли на работа. Обичайно 51-годишният рецидивист избира жилищата на случаен принцип предрешен като майстор, той звъни на вратата и ако никой не му отвори, сам отключва бравата с шперц.

„При него обирите траят страшно бързо, не повече от 4-5 минути. Претърсва щателно жилището за пари и ценности и никога не разхвърля след себе си, като си поставя найлонови калцуни на обувките, за да не цапа домовете, които тараши. Случвало се е да обере по 3-4 апартамента в една и съща кооперация за под един час, след което си тръгва. Винаги. има отцепка – човек, който наблюдава отвън за очевидци“, разказва столичен криминалист.

На 13 ноември т.г. Слави Касата тараши 10 апартамента само за няколко часа в софийския. квартал „Борово“, а камера за видеонаблюдение на супермаркет го засича да се навърта в района на ошушканите жилища в четири кооперации.

Ченгетата обаче нямат доказателства, с които да арестуват ловкия крадец, и поради тази причина го поставят под цивилно наблюдение, за да го пипнат в крачка.

Така на 8 декември малко преди обяд дръзкият апаш е засечен да влиза в жилищна кооперация в ж.к. „Лагера“, докато отцепката му Шмайхела пази отвън. След като краде златни накити, прахосмукачка робот и 1800 лева от набелязаното жилище, Слави Касата се качва със съучастника си в автомобил „Ауди“.

Ченгетата започват преследване на обирджиите, в което се включват и два патрулни автомобила на МВР. В щурата гонка полицаи стрелят във въздуха, за да респектират крадците, които са приклещени на бул. „Гоце Делчев“ и зрелищно арестувани пред смаяните погледи на десетки очевидци. Срещу 51-годишния обирджия са повдигнати обвинения за 7 домови кражби, той рискува поредна присъда от 2 до 5 години затвор.

„През ръцете на Слави Касата са минали милиони левове от взломни кражби през последните три десетилетия, но за разлика от други легендарни софийски крадци като Венци Лисицата и Турчина, той няма заделени пачки за черни дни - харчи парите от обирите за наркотици и комар“, разкрива столичен криминалист.

Източник: Уикенд