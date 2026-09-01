Тежки думи от майката на Христина, убита от АТВ в Слънчев бряг: Градих семейство 36 години, а той го разби за секунди! https://crimes.bg/kriminalno/tezhki-dumi-ot-maykata-na-hristina-ubita-ot-atv-v-slanchev-bryag-gradih-semeystvo-36-godini-a-toy-go-razbi-za-sekundi/200221 Crimes.bg

Останаха две деца, които даже не са същите. Изцяло разбито семейство. Градих го 36 години, а той го разби за части от секундата. Съсипа ни живота и сега се опитват да го измъкнат. Той е виновен. Той уби моето дете, той уби майката на две деца. Това каза пред медиите Златка Соколова - майка на Христина, която загина при тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг.

Както Burgas24.bg информира и днес продължава делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ през миналото лято, при която загина 35-годишната Христина от Пловдив, а синът ѝ Мартин пострада тежко.

Днес пред Темида и адвокатите на двете страни от вещи лица ще бъде представена автотехническа експертиза на електрическото превозно средство, с което младежът предизвика инцидента.

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