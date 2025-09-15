СКАНДАЛ! Синчето на бургаската ексшефка на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова хванат от БОП-а с 50 кг. дрога Арестът му се е състоял в село Драка край Средец https://crimes.bg/kriminalno/skandal-sincheto-na-burgaskata-eksshefka-na-specprokuraturata-valentina-madzharova-hvanat-ot-bop-a-s-50-kg-droga-3/172705 Crimes.bg

Единият от тримата сина на заместник-апелативния прокурор на Бургас Валентина Маджарова е задържан с 50 килограма марихуана, съобщиха ексклузивно наши източници от “6-ти септември” 29.

Младият мъж е хванат в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време. Валентина Маджарова е бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор на Бургас, която от 2024 година, след закриване на спецзвеното, се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор. Нейното име се спряга за наследник на поста на Любомир Петров след пенсионирането му, пише “Флагман”.

От пресцентъра на ОДМВР-Бургас отказват информация, тъй като операцията все още не е приключила. Полицейската акция е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП-Бургас.

От пресцентъра на държавното обвинение разпространиха прессъобщение, в което косвено потвърждава информацията и там се казва следното:

Във връзка с проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас, при която млад мъж, син на прокурор от Апелативна прокуратура-Бургас, е арестуван с 50 кг марихуана, по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна. Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

Кариерата на Маджарова през последните години е белязана от пикове и спадове, припомнят от бургаската медия. През 2022 г. апелативният прокурор на Бургас Любомир Петров я назначи за своя заместничка, но само 8 месеца по-късно, самият той я предложи за освобождаване от поста. Поиска от ВСС да я преназначи като редови прокурор.

През годините Маджарова бе "люшкана" от пост в пост заедно със смяната на всеки главен прокурор.

Кариерата й започва като административен ръководител на Районната прокуратура в община Средец, където в наше време единият от синовете й бе заловен с 50 кг дрога. Била е прокурор в Окръжната прокуратура в Шумен и в Бургас. През 2019 г. бе изстреляна в Специализираната прокуратура като редови прокурор, но много бързо бе повишена до административен ръководител. През 2022 година Спецпрокуратурата бе закрита, а тя остана в историята като последния й шеф, охулена заедно с всичките ѝ подчинени в изпълнение на нечисти поръчки и необективност.

Преди да влезе в редиците на АП-Бургас, за малко бе прокурор в Окръжна прокуратура в София.

