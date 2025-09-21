Синът на прокурор Маджарова, заловен с 50 кила марихуана, пласирал дрогата в Турция Подозират и другите синове на маститата обвинителка в трафик на наркотици https://crimes.bg/kriminalno/sinat-na-prokuror-madzharova-zaloven-s-50-kila-marihuana-plasiral-drogata-v-turciya-3/173091 Crimes.bg

31-годишният син на прокурорката от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджарова – Николай, който преди дни беше задържан с 50 кила марихуана при спецакция на Звеното за борба с организираната престъпност в морския град, е ръководил канал за трафик на леката дрога в Турция, която е отглеждал в къщата на баба си и дядо си в село Драка. Това разкриха запознати с разследването срещу сина на маститата държавна обвинителка.

Заради опасения, че Валентина Маджарова, останала в историята като последния шеф на закритата от Народното събрание през пролетта на 2022 г. Специализирана наказателна прокуратура, може да попречи на разследването на нарко дейността на своя син, случаят беше прехвърлен на прокуратурата във Варна.

Акцията по задържането но 31-годишния Николай Маджаров е проведена в понеделник по обяд в затънтеното странджанско село Драка, намиращо се около 50 км от Бургас, като антимафиотите от БОП-Бургас са нахлули в двора на семейната вила на прокурор Маджарова.

Там е открита модерна наркооранжерия с поливна система за напояване, LED лампи и торове от Нидерландия, а според разследващите наркофермата е била редовно и добре поддържана. Ченгетата са конфискували 50 килограма марихуана с високо качество на тетрахидроканабинол, която е била подготвена за пласиране от наследника на маститата държавна обвинителка.

„Първоначалното изследване на физическите, химичните и биологичните характеристики на почвата в изградения парник в двора на къщата в село Драка показва, че наркооранжерията е функционирала поне от около 3 години. От фермата са добивани между 300 и 500 кила марихуана годишно, а реколтата е събирана три или четири пъти всяка година. Качеството на леката дрога е отлично според международните стандарти. Засега не е известно дали задържаният син на прокурор Маджарова сам е отглеждал и поддържал наркооранжерията, или е имал помощници с добри познания“, коментира запознат с разследването.

Неофициално се твърди, че разследването срещу Николай Маджаров е стартирало още през пролетта след постъпил оперативен сигнал в МВР, че прокурорският син от Бургас е замесен в трафик на марихуана от България към Турция. Дрогата била изкарвана през гранично-пропускателния пункт „Лесово“, както и по трасе, използвано от трафикантите на бежанци, минаващо през село Кости.

Запознати с разследването разкриват, че антимафиотите открили с дрон фермата за дрога в двора на прокурорския имот в село Драка, но забавили акцията с няколко седмици, изчаквали момента, в който Николай ще се появи, за да събере есенната реколта с марихуана.

Твърди се, че марихуаната, отглеждана и трафикирана в Турция от сина на Валентина Маджарова, е била пласирана в Истанбул. Николай прибирал по 4500 евро за килограм марихуана. Младият мъж категорично отказвал да захранва с лека дрога наркопазара в Бургас и по Южното Черноморие и продавал стоката си само на едро, и то извън пределите на България.

Същевременно ангажирани в разследването срещу 31-годишния прокурорски наследник признаха, че и другите двама синове на бургаската апелативна прокурорка Валентина Маджарова – Ивайло и Самуил, са проверявани като съпричастни към наркодейността на арестувания Николай,

„През последните 2 години синовете на прокурор Маджарова са посетили Турция общо над 20 пъти, а оперативни данни сочат, че и тримата синове са в бизнеса с марихуана.

Имаше постъпили сведения за още една оранжерия за лека дрога, намираща се в двора на къща в село Горно Ябълково, но местонахождението на втората наркоферма така и не беше открито от криминалистите, преди да се стигне до ареста на Николай Маджаров“, разкрива запознат.

Интересна подробност е, че сестрата на прокурор Валентина Маджарова и леля на задържания с 50 кила марихуана Николай – Таня Маджарова, е частен съдебен изпълнител в Бургас, а една от скорошните публикувани от нея обяви в регистъра на публичните продажби на имущество на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители е за продажбата на къща със 740 кв. м двор в село Горно Ябълково.

Допреди няколко дни не беше публично известно дали антимафиотите от БОП – Бургас са нахлули в двора на обявената за продан селска къща в търсене на втората ферма за марихуана на Николай Маджаров.

Неофициално се твърди, че в хода на операцията срещу прокурорския син е бил тарашен и имот, собственост на неговия по-малък брат. Единият от синовете на апелативната прокурорка от Бургас Валентина Маджарова е бил назначен на работа на летището в Бургас, което кара антимафиотите да се съмняват, че международният трафик на лека дрога може да е преминавал и по въздух.

До този момент обвинен за притежание на наркотици с цел продажба е единствено 31-годишният прокурорски син Николай Маджаров, който рискува присъда от 3 до 5 години затвор.

Ако разследването, поверено на прокуратурата във Варна, успее да установи и други участници в наркодейността и да докаже престъпен заговор, то наследникът на маститата държавна обвинителка може да бъде обвинен като член на престъпна банда за разпространение на наркотици и да се сдобие с по-сурова присъда.

Задържането с 50 кила марихуана на Николай със сигурност вади от играта неговата майка Валентина Маджарова като бъдещ шеф на Апелативната прокуратура в Бургас. През последните месеци в морския град усилено се мълви, че предстои скорошно пенсиониране на настоящия шеф на Апелативната прокуратура в Бургас Любомир Петров и че Маджарова е фаворит да го наследи. Тя беше приближена до бившия главен прокурор Иван Гешев.

Източник: Уикенд