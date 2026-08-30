Разкриха се нови детайли по случая със заглушителя в кв. "Драгалевци" https://crimes.bg/kriminalno/razkriha-se-novi-detayli-po-sluchaya-sas-zaglushitelya-v-kv-dragalevci/200116 Crimes.bg

Нови детайли по случая със заглушителя в столичния квартал Драгалевци. Разглобяването на устройството отнема около 3 часа, каза специално за bTV собственикът на завода, от когото МВР са искали оценка на иззетото от службите.

Ключовата част на устройството все още се издирва.

Механичната работа по разглобяването на подобни заглушители отнема между 2 и 3 часа, казва инж. Петър Георгиев, собственик на завод за военно радиооборудване в Самоков, чийто завод повече от 40 години произвежда радиосмутители.

Изказването му идва на фона на думите на премиера Румен Радев, че устройството е, цитирам, „отскубнато в последния момент".

„За захранването на това изделие се поставя допълнителен алтернатор при двигателя на автомобила, защото е необходима по-голяма мощност за захранване на такова изделие. И видяхме, че алтернаторът е изваден, не само блоковете, тези смутители на блоковете, но и самият алтернатор. И видяхме, че това изделие съвсем скоро, според нас и моите специалисти, съвсем скоро е поставено на тази кола", казва инж. Петър Георгиев.

Това са само част от констатациите на експертите в завода „Самел 90", след като от МВР, на втория ден след акцията, търсят помощта им.

„Свързаха се и хора, които са на високи нива, за да ми помогнат в неделния ден да организираме това нещо, да им помогнем", казва инж. Георгиев.

На въпрос дали става дума за главен секретар, министър или премиер, той отговаря: „Високи нива хора се обадиха. Който и да ми се обади, ние сме за това да помагаме на тези ведомства".

От инж. Георгиев се е искало да установи какво всъщност са иззели службите при акцията им, но при огледа виждат само кабели и шаси.

„Самите модули, смутителите, бяха извадени и ако бяха тук, можех и конкретно да ви кажа кой е производителят", посочва той.

Вече седмица въпросните смутители липсват, а носят цялата информация.

На въпрос дали това, което липсва, е сърцето на машината, инж. Георгиев отговаря: „Абсолютно! То това е нищо - ламарини, кабели. Ние разбрахме само, че това е нещо скоро правено, скоро монтирано на този автомобил и че няма такива супер данни, за да заглуши летището на София".

На въпрос дали подозира, че има други устройства, той отговаря: „Абсолютно!".

Според инж. Георгиев ключовият въпрос е кой е разкачил устройството, защото никой няма право да го използва в градска среда.

Преди 4 години обаче от решение на Административния съд - София става ясно, че именно заводът на инженер Георгиев е продал заглушител на частната охранителна фирма „Марел-99".

„Не познавам нито Ами, нито Мами. Не знам кой и какво охранява. И това не ми е работа. Моята работа е да правя изделия, да ги продавам", казва инж. Георгиев.

По думите му поискал е и е получил лиценз от купувача и твърди, че не знае кого и от какво ще предпазва въпросното устройство. И още - как ще се използва устройството, е отговорност на фирмата, а контролът - на институциите.

Фирмата „Марел-99" е регистрирана на този адрес. Въпреки опитите ни не открихме никого.

Източник: btv