Ексклузивно! Пеевски отвърна на Демерджиев за полетите: Ще го кача на космически кораб и ще го закарам на Марс, сезирам прокуратурата! (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-otvarna-na-demerdzhiev-za-poletite-shte-go-kacha-na-kosmicheski-korab-i-shte-go-zakaram-na-mars-seziram-prokuraturata-video/201425 Crimes.bg

Аз и моето семейство сме платили полетите. Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори с ирония на вътрешния министър Иван Демерджиев след новите му твърдения за финансирането на частните полети на политика. Пеевски определи казаното от министъра като "измислици" и обяви, че ще сезира прокуратурата.

"Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

Реакцията му дойде след поредното изнасяне на информация от вътрешния министър за проверката около пътуванията и начина, по който са били плащани.

Пеевски ще сезира прокуратурата

Сега лидерът на ДПС отново отхвърли твърденията на вътрешния министър, определяйки ги като „измислици“, и заяви, че ще сезира прокуратурата.

„Г-н Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс. С един тикет не за 5 млн., а за 50 млн.“, заяви той пред журналисти.

Пеевски продължи атаката си срещу вътрешния министър, като оспори изнесената от него информация.

„Всичко това, което изговориха днес, са измислици. Поредният епизод на „Демерджиев пикчърс“. Измислици, измислици, измислици“, каза Пеевски. И обяви и че ще предприеме действия по повод обвиненията срещу него:

„Още днес сезирам прокуратурата за всичко, в което ме набеди Иван Демерджиев.“

Пеевски коментира конкретно и въпроса кой е финансирал пътуванията му.

„Аз и моето семейство сме платили полетите. Никога по никакъв повод аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки“, заяви лидерът на ДПС.

Цялото изявление на лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.