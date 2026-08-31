КРИМИНАЛНО

Откриха мъртво новородено бебе на сметище край Пловдив

https://crimes.bg/kriminalno/otkriha-martvo-novorodeno-bebe-na-smetishte-kray-plovdiv/200198 Crimes.bg
Lacho
49
Откриха мъртво новородено бебе на сметище край Пловдив
Lacho
49

Откриха захвърлено мъртво бебе на сметището в село Шишманци, разбра Plovdiv24.bg. По случая е образувано досъдебно производство в Окръжна прокуратура Пловдив.

Детето е било открито при сортировъчни дейности на поточната линия от работници миналата седмица.

При аутопсията са открити следи от насилие по трупа на новороденото. Тепърва ще се установява дали детето е убито или травмите са получени след смъртта му от хвърлянето на отпадъци.  

Полицията извършва разследване. По първоначални данни бебето е било захвърлено в кофа за смет, а после е извозено от камион за отпадъци.

https://www.focus-news.net/

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