Още 15 души са разследвани заради наркотрафиканта от Петрич Ванчо Гълъба https://crimes.bg/kriminalno/oshte-15-dushi-sa-razsledvani-zaradi-narkotrafikanta-ot-petrich-vancho-galaba-3/172491 Crimes.bg

Поне още 15 души са обект на разследване, след като в четвъртък в Петрич беше задържан наркобосът Иван Дюлгеров, известен още като Ванчо Гълъба.

Нека припомним, че тогава при специализирана акция на ГДБОП - София бяха задържани лица от групата на Иван Дюлгеров. Както MEDIAMALL първо написа, акцията беше проведена в дома на Ванчо Гълъба, който минава за един от най-големите трафиканти на фентанил и хероин в Южна България.

Според нова информация на MEDIAMALL поне още 15 души са разследвани, като участници и помагачи в групата на Дюлгеров. По думите на нашите източници сред тях има и полицаи.

Нека още припомним, че сред петричките наркотрафиканти други основни играчи са Станислав Чанков, Димитър Шайков - Шайката, Костадин Милушев - Шпеко, Трайо Джаджев - Куция, Христо Стойков - Менчин и Симеон Карадаков - Ръчичката.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ПЕТРИЧКИТЕ БАНДИТИ!

Източник: mediamall.info