Още 15 души са разследвани заради наркотрафиканта от Петрич Ванчо Гълъба

Поне още 15 души са обект на разследване, след като в четвъртък в Петрич беше задържан наркобосът Иван Дюлгеров, известен още като Ванчо Гълъба.
Нека припомним, че тогава при специализирана акция на ГДБОП - София бяха задържани лица от групата на Иван Дюлгеров. Както MEDIAMALL първо написа, акцията беше проведена в дома на Ванчо Гълъба, който минава за един от най-големите трафиканти на фентанил и хероин в Южна България.
Според нова информация на MEDIAMALL поне още 15 души са разследвани, като участници и помагачи в групата на Дюлгеров. По думите на нашите източници сред тях има и полицаи.
Нека още припомним, че сред петричките наркотрафиканти други основни играчи са Станислав Чанков, Димитър Шайков - Шайката, Костадин Милушев - Шпеко, Трайо Джаджев - Куция, Христо Стойков - Менчин и Симеон Карадаков - Ръчичката.
