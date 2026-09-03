Опит за изнасилване в Стара Загора? Двама мъже задържаха заподозрян до идването на полицията

Двама мъже твърдят, че спасили жена от изнасилване в района на музикалното училище в Стара Загора. По информация на полицията 31-годишен отправял нецензурни думи и започнал да я преследва. Мъжете успели да го заловят до пристигането на полицията. Към момента той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

„Вчера около 12:20-13 ч. към мен притича въпросната жена, тя беше разплакана и помоли за помощ. Каза на мен и моя приятел, че я гони човек, беше много притеснена и ние я прибрахме в магазина, пред който бяхме. Мъжът се движеше с велосипед, тръгнахме с кола след него и се обадихме на 112. Полицията дойде веднага. Има информация, че същият заплашвал предишната вечер две майки с деца в парка в Стара Загора", разказа пред NOVA Живко Костов.

Той посочи, че докато го държали, мъжът им повтарял, че няма нищо общо със случая. „Държеше се много нагло с униформените и дори ги помоли да го пуснат, защото имал работа и не му се занимавало с глупости", добави Костов.

Районът, където се разиграла ситуацията, е голямо комуникативно място в града с много хора. Там ума училища, университети и болница, в близост обаче се намира ромски квартал, където миналата седмица бяха съборени незаконни постройки. Живко Костов каза, че задържаният е именно от ромски произход, бил гол до кръста и с татуировки.