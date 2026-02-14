Иво Калушев цяла година подготвял хората си за ритуалните самоубийства Самообявилият се за тибетски будист последен слага край на живота си, след като разстрелва от упор любимия си ученик Николай и 15-годишно момче https://crimes.bg/kriminalno/ivo-kalushev-cyala-godina-podgotvyal-horata-si-za-ritualnite-samoubiystva-3/184938 Crimes.bg

Собственикът на хижа „Петрохан“ и лидер на горските рейнджъри от сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) Ивайло Калушев цяла година е подготвял съратниците си Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев за ритуалните самоубийства. Това твърдят криминалистите, които са категорични, че касапниците на хижа „Петрохан“ и в подножието на връх Околчица са вследствие на изцяло сектантски подбуди, а не на масова мафиотска екзекуция. Въпреки безспорните доказателства половин България не вярва на официалните органи и търси конспирация там, където я няма.

Началото на кървавия трилър „Петрохан“ беше поставено на 2 февруари по обяд, когато МВР откри труповете на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев с огнестрелни рани в главите пред планинската хижа. Още тогава от полицията обявиха, че най-вероятно става въпрос за ритуални самоубийства, но първоначално никой не повярва на разказа на криминалистите, който беше твърде пестелив и изпълнен с неясноти.

И докато стотици полицаи издирваха под дърво и камък Ивайло Калушев и изчезналите с него Николай Златков и 15-годишното момче Александър Макулев, близките на самопровъзгласилия се за тибетски будист приключенец яростно отхвърляха възможността Калушев да е пряко замесен в смъртта на тримата си приятели и последователи. Вместо това бяха лансирани версии, че горските рейнджъри са убити от мафията – каналджии, наркотрафиканти или мастити представители на „дървената“ мафия, действаща в района на Стара планина. Своя принос към конспиративните теории даде и бащата на 15-годишния Александър – спелеологът Яни Макулев. Дни преди синът му да бъде открит с куршум в главата в молитвена поза със скръстени ръце в кемпера на Ивайло Калушев, баща му изрази категорична увереност, че е спокоен за съдбата на детето си и е сигурен, че то е в безопасност. След като стана известно, че Александър е ликвидиран с пистолетен изстрел в тила от своя тибетски учител, баща му Яни Макулев написа в чат с репортер на Би Ти Ви, че изобщо не вярва на официалната версия на МВР и че не си е променил мнението за Ивайло Калушев.

Невижданата досега в България масова истерия, съпътстваща трилъра „Петрохан“, принуди властите да излъчат смразяващи записи от охранителните камери около хижата, от които се чува как тримата намерени мъртви там горски рейнджъри Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев водят разговор помежду си, приличащ на сбогуване. Чуват се реплики, че за тях е „чест, истинска чест“, „благодаря ви за всичко“, „ще се видим в...“ (чува се смях), „по по-хубав начин“.

Всичко това се случва в 16 часа на 1 февруари. Няколко часа преди това на паркинга в хижата е заснет кемперът на Ивайло Калушев, в който на 8 февруари бяха намерени труповете на другите трима души под връх Околчица. Камерите показват как Калушев се сбогува със своите приятели, останали на Петрохан. След това камерите показват как се подпалва хижата вечерта на 1 февруари. Няма данни за влизащи външни хора. Пожарът е усилен с разпръснати пелети и книги, залети със запалителна течност. Двете кучета – немски овчарки, са били затворени в хижата и труповете им са намерени овъглени. Самите камери вътре в хижата са изгорели при пожара, а информацията е свалена от камерите в охранителния периметър, които са запаметявали със SD карти.

Според криминалистите останалите в хижа „Петрохан“ Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев слагат едновременно край на живота си на 1 февруари в диапазона между 21 и 23 часа вечерта.

Тримата се нареждат един до друг пред вече подпалената от тях хижа „Петрохан“, като Ивайло е въоръжен с ловна пушка, стоящият до него Пламен Статев е с пистолет „Глок“, а Дечо Василев използва пистолет „Макаров“. Според разследващите най-вероятно изстрелите са проехтели едновременно, а експертиза установява по категоричен начин, че става въпрос за тройно самоубийство.

„Аутопсиите на намерените в хижата трупове сочат огнестрелни рани в главите, нанесени от упор или от много близко разстояние, удобно за собствена ръка“, разказа шефът на „Съдебна медицина“ Александър Александров, чийто екип е извършил аутопсиите на убитите на хижа „Петрохан“. Засега обаче не е даден отговор на въпроса, защо Ивайло Иванов е с две огнестрелни рани в главата. Логичното обяснение гласи, че Ивайло се е подсигурил и че е използвал две оръжия, за да се самоубие – пушка, която е била под брадичката му и пистолет, поставен на слепоочието му.

Според запознат обаче причината е друга и именно това визират криминалистите под термина „убийство и самоубийство“. Те смятат, че един от тримата рейнджъри – най-вероятно Пламен Статев, е убил останалите двама с тяхното доброволно съгласие, а след това се е самоубил. Възможното обяснение е именно концепцията на сектантския култ, която заимства елементи от будистката религия – тъй като самоубийството е грях, един от тримата „се жертва“, като убива другите двама, а след това слага край на собствения си живот. Подобен е развоят и с Ивайло Калушев, който „освобождава“ от живота им любимеца си Николай Златков и 15-годишния Алек, а след това си пръсва сам черепа.

