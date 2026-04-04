Гадателка осъдена за неплатени данъци

Наказана с условна присъда

64-годишна гадателка от с. Горна Росица, общ. Севлиево, бе осъдена условно Окръжен съд-Габрово за неплащане на данъчни задължения в особено големи размери.

В. К. е призната за виновна за това, че през периода 01.12.2019 г. до 30.06.2023 г. е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо 59 804,16 лв. (от които 22 154,36 лв. данък добавена стойност по ЗДДС, 33 149,80 лв. данък върху доходите на физическите лица по ЗДДФЛ и 4500 лева патентен данък по ЗМДТ).

Това тя е извършила, като не е подала в ТД на НАП-Велико Търново, офис Габрово, и в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Севлиево декларации, с които е следвало да декларира горепосочените задължения. От представените доказателства по делото през инкриминирания период се установява, че подсъдимата е упражнявала дейност, свързана с гадаене и изчистване на негативна енергия.

Посоченото занятие е било източник на регулярен доход и за него тя е дължала съответните данъци. Делото срещу гадателката било гледано по съкратената процедура.

