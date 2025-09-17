Циганският наркопласьор Йончо влиза в затвора

След години на безнаказаност и бягство от справедливостта, наркопласьорът Георги Петров – Йончо, племенник на Кирил Кирилов – Японеца, най-после ще чуе тракането на решетките зад гърба си.

Новината, че той ще бъде разпределен в Централния софийски затвор, предизвика истински празник в „ромската столица“ – квартал Факултета. Хиляди семейства там въздъхнаха с облекчение: „Децата ни ще живеят!”Човекът, който превърна стотици младежи в зависими, най-накрая ще получи заслуженото.

Години наред Йончо се чувстваше недосегаем – благодарение на доходи от около 10 000 лева месечно (главно от дрога и измами), няколко наркозависими „охранители“ и къща-бункер, издигната с робския труд на отчаяни комарджии и зависими. Родителите в квартала го проклинаха ден и нощ: „Ти превърна децата ни в зомбита!“ Но за Йончо важна беше само печалбата, независимо, че убиваше бъдещето на събратята си.

Последната акция на антимафиотите сложи край на безнаказаността му. В дома му беше открит истински арсенал: „Берета“ с изтрити номера, снайпер с оптика и заглушител, боеприпаси, електронна везна със следи от дрога и цели пакети със „стока“ за хиляди левове. Сцена като от филм за мафията – но това беше суровата реалност във Факултета.

Както казва народът: „Бог забавя, но не забравя!“

И този път разплатата дойде.

За първи път от години съдбата му е предрешена – ефективна присъда, решетки и край на подлата му игра с децата на квартала.

По улиците на Факултета се чу радостен вик:

„Най-накрая ще си го получи!“

Времето на Йончо изтече.

Оттук нататък той е просто затворник с номер

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ и ФАКТИ!

Заплахи, рекет, изнудвания и опити за убийства, ще видят бял свят!

Източник: crimesbg.com