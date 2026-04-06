Бум на дизайнерска дрога - GHB и фентанил заливат наркопазара

Прокуратурата настоява за модерна правна рамка и поиска актуални закони за новите наркотици

Софийската районна прокуратура предупреди за опасна тенденция – нови синтетични наркотици като GHB, фентанил и подобни дизайнерски опиоиди навлизат бързо на пазара, а законодателството ни изостава.

Според държавното обвинение случаят с GHB, добил широка публичност, е само симптом на много по‑голям проблем: липса на актуални механизми за контрол и класификация на новите вещества.

От СРП подчертават, че нормативната рамка реагира бавно и фрагментарно, което създава риск за обществото. Институцията настоява за спешна актуализация на списъците с наркотични вещества и за модерна правна система, която да отговаря на динамиката на синтетичния наркопазар.

Както "Труд news" писа, все по-популярен у нас става GHB наркотикът, известен още като "дрогата на изнасилвачите". Той няма вкус и мирис. Само една капка от него, сложена в питие, зашеметява и потърпевшите лесно стават жертви на сексуални престъпления. Опиатът буквално изтрива паметта и пострадалият не може да си спомни нищо от изминалите 12-15 часа, което допълнително затруднява разследванията и издирването на изнасилвачите.

Правната реакция закъснява

"Налице е тревожна тенденция във връзка с навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство. След първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от Софийската районна прокуратура, се забелязва тревожна тенденция във връзка с навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство, което да се прилага спрямо тях.

Случаят, станал медийно известен (този д-р Станимир Хасърджиев и компания, бел. ред.), при който е използван наркотикът GHB не следва да бъде възприеман като единичен или изолиран. Той е ясен сигнал за много по-голям и задълбочаващ се проблем - навлизането на ново поколение синтетични вещества, спрямо които държавната и правната реакция все по-често се оказват закъснели", казват от СРП.



Фентанилът масово навлезе и в България, в пъти по-мощен е от добре познатите наркотици.

"Проблемът вече не се изчерпва с традиционно познатите наркотични вещества. Все по-сериозна заплаха представляват фентанилът, GHB и неговите прекурсори, новите синтетични опиоиди и други вещества, които са по-мощни, по-трудни за разпознаване, по-лесни за прикриване и в редица случаи с много по-тежки последици за здравето и живота. Това изисква не само наказателноправна реакция по конкретни случаи, но и реална промяна в начина, по който държавата оценява, класифицира и поставя под контрол новите синтетични вещества", подчертават от държавното обвинение. Цялото становище на Софийската районна прокуратура може да прочетете ТУК.

