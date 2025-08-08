Бивш полицейски шеф уреди с български паспорт арестувания в Гърция молдовски олигарх Плахотнюк

Скандалният ексдиректор на Дирекция „Миграция“ в МВР – Стефан Христов, който през 2010 г. бе показно арестуван за търговия с българско гражданство и за издаването на стотици разрешителни за постоянно пребиваване на чужденци у нас, е човекът, който е уредил с български паспорт издирваният с червена бюлетина на Интерпол молдовски олигарх Владимир Плахотнюк, разкриват запознати от вътрешното министерство.

Преди седмица 59-годишният съдружник на Васил Божков – Черепа в хазартния бизнес беше заловен на международното летище в Атина при опит да излети за Дубай заедно с шефът на охраната си – кикбоксьорът Константин Цуцу, а непосредствено след задържането им стана известно, че и двамата молдовци са използвали години наред български документи за самоличност, издадени на името на други физически лица.

Олигархът Владимир Плахотнюк, който е и бивш лидер на проруската Демократическа партия в Молдова, се укрива от властите в Кишинев от 2019 г., когато срещу него бяха повдигнати обвинения за кражбата на над 1 милиарда долара от три банки в Молдова в периода 2012-2014 г.

Мащабно разследване на прокуратурата в бившата съветска република установи, че парите са били прехвърляни в чужбина чрез съмнителни заеми, фиктивни фирми, размяна на активи и сделки с акционери, а сложната измамна схема е била ръководена от Владимир Плахотнюк. Молдовският олигарх е дългогодишен съдружник на Васил Божков в регистрирани в Дубай офшорни дружества, чрез които е бил ръководен съвместния им хазартен бизнес в няколко бивши съветски републики. През 2021 г. Черепа и Плахотнюк бяха санкционирани по глобалния закон „Магнитски“, а няколко месеца по-късно банковите им сметки и бизнес активи във Великобритания бяха запорирани.

Оказва се, че докато Владимир Плахотнюк е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол, той е обикалял света с български документи за самоличност, които са му били издадени от МВР още преди 20 години и впоследствие са били подновявани.

Случаят „Плахотнюк“ е бил основна тема на разговора на четири очи, проведен между Росен Желязков и министър-председателят на Молдова Дорин Речан по време на посещението на българския премиер в Кишинев в началото на седмицата, твърди запознат. Според думите на информатора ни, Росен Желязков е дал уверения на молдовския си колега, че официалните родни власти не са замесени в аферата с паспортите на Плахотнюк и охранителят му Константин Цуцу и че у нас вече се води разследване за обстоятелствата, при които молдовският олигарх се е сдобил с български документи за самоличност.

Твърди се, че Владимир Плахотнюк се е сдобил с български паспорт през септември 2004 г., когато получава документ под името Михаил Теошанов, а впоследствие на два пъти през годините паспорта му е бил подновяван. С мнимата самоличност „Михаил Теошанов“ молдовският олигарх Плахотнюк често е пребивавал в Южна и Централна Америка, също в Дубай и в няколко европейски държави, преди миналата седмица да бъде арестуван на летището в Атина при специализирана операция на гръцките служби за сигурност. Смята се, че 59-годишният милиардер от Молдова, както и няколко от най-доверените му хора, са се уредили с български документи за самоличност с посредничеството на Васил Божков.

Черепа е използвал услугите на бившият шеф на дирекция „Миграция“ в МВР Стефан Христов, който е уредил издаването на български документ за самоличност на Владимир Плахотнюк срещу получен подкуп от 50 000 евро. Твърди се, че дори и след ареста му през февруари 2010 г. и последвалото му уволнение от МВР, Христов е продължил да ръководи схемата с издаването на български документи за самоличност на чужденци.

Съвсем наскоро, в началото на месец юли домът на Стефан Христов беше обискиран от антимафиоти от ГДБОП в рамките на полицейска операция по разбиването на престъпна група, уреждала незаконно българско гражданство на чужденци, но той не беше арестуван. Според събраните данни от разследването, бандата, ръководена от бившия МВР шеф, е използвала преправени документи за доказване на български произход на молдовци и украинци, а в схемата активно е участвала и съпругата на Стефан Христов, която е служителка в Дирекция „Българско гражданство“ при Министерство на правосъдието.

Твърди се, че обиските в дома и в офиса на бившия полицейски шеф в началото на месец юли са били разпоредени „по неотложност“ от прокурор от Софийска градска прокуратура след постъпила конфиденциална информация от службите за сигурност в Гърция, че Владимир Плахотнюк пребивава нелегално в южната ни съседка с български паспорт, издаден от бандата на Стефан Христов. В рамките на тази операция беше претърсен и домът на депутатът и бивш зам.-министър на МВР Явор Хайтов от парламентарната група на Ахмед Доган.

Депутатът Хайтов е близък до Черепа, той е бил прокурист на акционерното дружество „Инфра Холдинг“, собственост на Васил Божков.

През 2020 г., когато срещу хазартния бос бяха повдигнати 20 обвинения и той избяга в Дубай с частния си самолет, именно Явор Хайтов присъстваше като негов представител по време на претърсванията в имотите му и огледите на разследващите. Хайтов и бившият директор на Дирекция „Миграция” в МВР Стефан Христов имат общ консултантски бизнес, свързан с предоставянето на гражданство на лица извън Европейския съюз.

До този момент от Софийска градска прокуратура не предоставят информация дали Стефан Христов и Явор Хайтов са разследвани за издаването на български паспорт с мнима самоличност на молдовския олигарх Владимир Плахотнюк, но запознат от държавното обвинение е категоричен, че именно през тях е минала схемата. Хайтов обаче се ползва с депутатски имунитет.

През 2013 г. бившият директор на Дирекция „Миграция“ в МВР Стефан Христов тихомълком беше реабилитиран от Софийска градска прокуратура по обвиненията, че е притискал подчинените си да издават разрешителни за постоянно пребиваване на молдовци и украинци само за едно денонощие.

Обвинението твърдеше, че с личната благословия на Стефан Христов молдовката Мария Богданова е уреждала със статут на постоянно пребиваване молдовци и украинци. В писмата, които молдовката внасяла в дирекция „Миграция“, било посочвано, че чужденците ще работят в петролна компания, чиито подизпълнител била фирма, управлявана от нея. Според прокуратурата Мария Богданова незаконно вписвала в документите имена на други чужденци. Твърде вероятно е молдовският олигарх Владимир Плахотнюк да се е уредил с български документ за самоличност именно чрез тази схема. Неофициално се твърди, че освен молдовският милиардер и финансов аферист Плахотнюк, с български паспорти с мнима самоличност разполагат и хора от най-близкото му семейно и бизнес обкръжение.

Източник: Уикенд