БЕЛЕЗНИЦИ! Карен на русата Златка закопчан за черно тото. Разпитан ли е спонсорът му Димитър Мирчев?

Черни облаци надвиснаха над главата на русата Златка. Поредният й измислен брак е на път да рухне, а тя на стари години рискува да остане гладна, гола и боса, с две малки деца на ръце. Нещо повече, финансовото й състояние е толкова трагично, че нищо чудно скоро да последва примера на другата обедняла ескортница Светлана Василева, която продаде на безценица луксозни чанти, обувки и парцалки в сайтовете за втора употреба. Разликата е, че Злати не може да се похвали с много стойностни придобивки в гардероба, т.к. през годините се изявяваше най-вече като евтина държанка, лягаща почти “за Бог да прости” със случайни тъпкачи от фитнесите и боксовите зали.

Мъжлето й Карен Хачатрян и девер й Юри бяха задържани във вторник сутринта от ГДБОП по обвинение, че се занимават с черно тото. Европейските заповеди за арести на двамата братя са издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за манипулиране на тенис мачове.

Според запознати Карен печели огромни суми от незаконни залози, а Златка Райкова е твърдяла по време на разпит в БОП-а, че двамата използват специален софтуер, който открива сгрешени коефициенти в различни спортове. Според хора от обкръжението им обаче истинският източник на доходите е „черното тото“, а НАП, прокуратурата и полицията до момента не са разследвали официално приходите му. Карен няма богато семейство, а през последните три години се е прехранвал основно с незаконни спортни залагания.

Още преди време името му беше замесено в уговаряне на мачове, като е обвинен, че между 2017 и 2019 г. е участвал в пет фиксирани срещи. Според TIU той е подканвал други играчи да губят нарочно, както и не е оказвал съдействие на разследващите органи. За това е платил глоба от 825 000 лв. и е лишен от право да се състезава завинаги. Брат му Юри също е бил обвинен в корумпиране на тенисисти, предоставяне на невярна информация и залагане на мачове.

Онова, което разследващите тепърва трябва да изясняват е какво е участието на близкия до него строителен бос Димитър Мирчев в спортните далавери. Припомняме, че в началото на годината нашата медия единствена разкри, че маститият баровец (бел.ред. - справка в търговския регистър открива лицето Димитър Панайотов Мирчев, ЕГН 670920****), който е вдигнал жилищни и бизнес мастодонти в кварталите Малинова долина, Младост и Овча купел, е финансирал луксозния живот, демонстриран от Райкова и Карен.

В замяна за спомоществователството той се възползвал сексуално от Златка Райкова със знанието и разрешението на Карен, който от глад и безпаричие се превърнал в сводник на развратната си булка.

Видимо успешната си дейност Мирчев развива чрез дружеството “Софбултрейд”, което се е клонирало в над 22 ЕООД-та със същото име и цифров индекс. Дали врътката цели да скрие авоари от зоркия поглед на Румен Спецов и НАП е въпрос, на който ние не се наемаме да отговаряме. И не за това ни е думата.

Димитър Мирчев минава за един от най-близките хора на злополучния златкин мъж Карен. Арменчето го играел нещо като момче за всичко на тузара и му въртял дребни далаверки. Без да броим, че често му искал на заем крупни суми, т.к личният му бизнес бил меко казано пропаднал и мургавелкото висял на лихвари от цяла София.

Така от дума на дума и от борч на борч, г-н Мирчев решил да си избие разходите в натура, лашкайки изхабените дупки на Златка Райкова, без да му мигне окото, че тя е омъжена и то с църковен брак. Тъкмо напротив - разпоретината не признавала нищо свято и с радост се разкрачвала по няколко пъти седмично на новия си спонсор. Той в замяна й отпуснал щедра издръжка за да си поддържа амортизираните от употреба форми със средствата на пластичната хирургия.

Задълженията й били да му се явява на адрес за да демонстрира всички мръснишки умения, които е усвоила в близо 20-годишната си кариера на платена пачавра. Другото изискване на боса на “Софбултрейд” било да си държи езика зад зъбите и да не обелва дума кой й финансира шопинга.

След като ГДБОП, по разпореждане на родните и френски власти разби гълъбарника на измамниците от арменски произход, нищо чудно двамата братя да търкат наровете дълго време, а спонсорът им Мирчев да се дръпне рязко от тях, зарязвайки всякакъв финансов ангажимент към презрялата разпоретина, пророкуват близки до двойката.

Дали се очертава развод на хоризонта е рано да се каже, макар че в края на м.г. двойката се раздели след като Злати хвана Карен да й кръшка. Тя от своя страна си бе повярвала, че Димитър Мирчев ще я прибере и дори ще свият гнездо. Сметките й излязоха без кръчмар, а след като прочел нашите разкрития за извънбрачния си роман, Димитър разпоредил на държанката спешно да прибере арменчето и да замаже скандала.

По настоящем двамата продължават да са в отворена връзка, а Райкова все така припечелва от повехналите си силиконови голотии, поддържайки ги срещу рекламни бартери с треторазрядни бюти клиники.

“Е, на всеки парцал му идва края. След като стотици мъже си избърсаха оная работа с нея, сега не й остава нищо друго освен да последва съдбата на Светлана Василева, оттегляйки се гладна в някоя провинциална къщурка, оставена на подаяния от по-успешните си колежки в бранша”, злословят душманките й от хайлайфа.

