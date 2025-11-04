КРИМИНАЛНО

Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишната Стела

https://crimes.bg/kriminalno/eto-go-avtomobila-v-koyto-se-e-samoubil-bivshiyat-mazh-na-45-godishnata-stela/176644 Crimes.bg
Lacho
119
Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишната Стела
Lacho
119

"Фокус" разполага с първи кадри на автомобила, в който бе намерен мъртъв мъжът на убитата 45-годишна Стела. 

"Фокус" припомня, че в петък вечер жена на 45 години бива убита в центъра на София, а по-късно бе открит и самопрострелял се мъж, който е извършителят на убийството. Двамата живеели на семейни начала, а убийството е извършено с огнестрелно оръжие. 

Стела е била подлагана на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен, коментираха пред "Фокус" близки на семейството. 

Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.

Вчера "Фокус" съобщи, че мъжът се е самоубил в луксозна "Тесла" със заглушител и без капка кръв по разказ на журналистът Григор Лилов. 

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от КРИМИНАЛНО

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.