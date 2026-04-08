"Ало" измамници от България задигнаха над 600 000 евро от възрастни хора в Гърция

Гръцката полиция разкри престъпна група с членове от България, която е измамила възрастни хора, с позната у нас схема за ало-измами. По данни на гръцката полиция незаконната печалба на престъпна организация, извършвала телефонни измами в райони на Солун и Халкидики, възлиза на 611 345 евро. Дейността на организацията е била разкрита от Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция, предава AMNA.

По случая е идентифицирана 48-годишна чужденка, която, както се оказало, е участвала заедно с неизвестни съучастници в измами в ущърб на възрастни хора, жители на Солун и Халкидики.

Схемата е добре позната в България - под претекст за пътнотранспортно произшествие на близък роднина и изискване за изплащане на парични суми, било то поради спешна нужда от болнично лечение, било то за избягване на наказателно преследване.

По-конкретно, се установява, че обвиняемата, заедно със съучастниците си, са се присъединили към престъпна организация със седалище в България, а дейността им обхваща периода най-малко от септември 2021 г. до август 2023 г., с цел извършване на измами в ущърб на възрастни хора.

Ръководителят на престъпната организация се обаждал на потенциалната жертва и се представял за лекар или полицай. След това съобщавал, че близък на жертвата е бил спешно транспортиран в болнично заведение в тежко състояние или че е виновен за смъртоносна катастрофа, и изисквал заплащането на парична сума за покриване на разходите за лечение или за избягване на наказателно преследване или лишаване от свобода.

До момента е установено участието на престъпната група в общо 41 случая на измама.

Подчертава се, че незаконната имуществена облага, която са придобили членовете на организацията, се оценява на 611 345 евро, докато са се опитали да отнемат допълнително 883 100 евро.

ФОКУС припомня, че поради честите опити за "ало" измами в България, в началото на годината от МВР дадоха основни съвети, как да се предпазим от опитните мошеници.

