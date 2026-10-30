Жена почина, след като ChatGPT я посъветвал да спре лекарствата си https://crimes.bg/inczidenti/zhena-pochina-sled-kato-chatgpt-ya-posavetval-da-spre-lekarstvata-si/204686 Crimes.bg

31-годишната Боуен Уан, страдаща от епилепсия, е открита мъртва в дома си в Сиатъл, след като според семейството ѝ последвала съвети на ChatGPT за постепенно спиране на жизненоважно лекарство. Родителите ѝ са завели дело срещу OpenAI, съобщава The New York Times.

Жената приемала по 400 милиграма ламотригин дневно, за да контролира епилептичните си пристъпи. След като загубила работата си в Amazon през ноември 2025 г., тя започнала да се притеснява, че медикаментът влияе на способността ѝ да говори английски по време на интервюта за нова работа.

През януари 2026 г. Уан обсъдила с ChatGPT възможността да намали дозата. Според съдебния иск чатботът не само подкрепил идеята, но и изготвил схема за пълно спиране на лекарството в рамките на няколко седмици.

Въпреки че понякога я съветвал да се консултира с лекар, в други случаи изкуственият интелект я уверявал, че няма причина за тревога. Според прегледаната от The New York Times кореспонденция жената повдигнала въпроса за намаляването на медикамента поне 158 пъти.

В последните си съобщения Уан се оплаквала от изтощение, проблеми със съня и затруднения в говора. Според близките ѝ ChatGPT я посъветвал да продължи без лекарството въпреки симптомите.

Последното ѝ съобщение до чатбота било изпратено на 11 февруари. Три дни по-късно тя била открита мъртва.

От OpenAI определиха случая като „изключително сърцераздирателен“. Говорителят на компанията Дрю Пусатери подчерта, че ChatGPT не може да замести медицинската помощ, и посочи, че междувременно са въведени промени в моделите с цел ограничаване на подобни отговори.

Твърденията за ролята на ChatGPT са предмет на съдебен спор и не представляват установена от съда причинно-следствена връзка със смъртта на жената.

Превод: GlasNews.bg