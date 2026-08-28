Заглушител - тука има, тука няма

Апаратурата е купена за 198 000 лв. от охранителна фирма през 2022 г.

Техниката била разглобена преди акцията

Не е открит заглушител в гръцкия ресторант “Келари” в столичния квартал “Драгалевци”, се разбра вчера от изявление на прокуратурата. “Иззети са кабели, акумулатори, генератори и други, но по предварителни данни на експертите с тази техника не може да се заглушава сигнал. Затова и наблюдаващият прокурор е дал указания да се намери заглушителят”. Това каза Александра Стефанова от Софийската районна прокуратура, където се води досъдебното производство.

Както писа “Труд news”, точно преди седмица на 21 август от ДАНС съобщиха, че са локализирали и неутрализирали “мощен заглушител, подтискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, в това число - летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули”.

Прокурор Стефанова обясни още, че по делото има доказателства за заглушаване, станало преди акцията на 21 август в “Келари”. Преди дни и вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че блокирането на GPS сигналите и смущаването на радиочестоти е било установено от Комисията за регулиране на съобщенията и ДАНС, затова и се стигнало до акцията в кв. “Драгалевци”. Но МВР министърът уточни, че намерената техника била разглобена и липсвали части от нея.

Вчера стана ясно също, че заглушителната техника е била поръчана и купена от охранителната фирма “Марел-99” за 198 000 лева, платени на българския производител “Самел-90”. От Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) потвърдиха, че на охранителната фирма е дадено разрешение за ползване на честота в радиочестотния спектър, но това разрешение не позволява апаратурата да се ползва за заглушаване.

Управителят на “Марел-99” е Станислав Петров, който до 2021 г. е бил шеф на Спортен стрелкови клуб “Драгалевци”.

Всички лица, споменавани в публичното пространство, са призовани за разпити като свидетели от наблюдаващ прокурор. Ако не се явят, ще започне процедура по принудителното им довеждане. Ако не бъдат открити, ще започне издирването им с цел да бъдат доведени и разпитани, каза още прокурор Стефанова.

trud.bg