Заглушител, тайни коридори и подземни тунели. Какви са версиите за откритите от ДАНС устройства?

Мощен GPS-заглушител беше открит и неутрализиран при съвместна акция на ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията. Устройството е било монтирано на покрива на сграда в строго охраняван комплекс в столичния квартал „Драгалевци".

До проверката се стигнало след проблеми с навигационната система на самолет. По неофициална информация заглушителят е бил достатъчно мощен, за да създава смущения на значителна територия в София, включително да влияе на навигационни системи и телевизионни сигнали.

Последвала е акция и в района на село Капитан Андреево. По неофициална информация при претърсванията е иззето голямо количество техника, включително устройства за съхранение на видеозаписи. В комплекса в Драгалевци са били открити още оръжия и радиостанции.

Имотите в комплекса се свързват по неофициални данни с Христофорос Аманатидис-Таки и Размиг Чакърян-Ами. Към момента обаче няма официално потвърждение за връзка между тях и открития заглушител, както и яснота дали има задържани по случая.

Според бившия министър на вътрешните работи Емануил Йорданов на този етап информацията е твърде оскъдна, за да се правят категорични изводи.

„При толкова малко факти, които са изяснени, ми се струва, че не е имало никаква необходимост случаят да бъде огласяван в публичното пространство", коментира пред БТВ „Тази сутрин" Йорданов.

По думите му първо трябва да бъде изяснено какво точно представлява откритото устройство, какви са техническите му характеристики и в какво състояние се намира. Това трябва да стане чрез съдебно-техническа експертиза.

Едва след това може да се прецени дали става въпрос за административно нарушение или за престъпление. При престъпление, според Йорданов, предвиденото наказание може да достигне до пет години лишаване от свобода.

Сред основните задачи на разследващите сега е и установяването на собствеността на имота, в който е било монтирано устройството, както и на произхода му.

Много са нещата, които трябва да се изясняват, подчерта бившият вътрешен министър. Той посочи, че трябва да се провери има ли документи за придобиването на заглушителя, кой го е закупил и кой е имал достъп до него.

Междувременно мистерията около случая продължава, а институциите все още не са дали подробности за лицата, които са били обект на действията, нито дали са повдигнати обвинения.