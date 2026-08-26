ВМС с още четири акции: Откриха нови останки от дронове край Галата, Златни пясъци и Бургас

Военноморските сили днес продължиха да изпълняват задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях. Екипи от състава на военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха четири нови задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях в следобедните часове днес. Това съобщиха от ВМС за ФОКУС.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна идентифицира безпилотно летателно средство, намиращо се в морето на 2,6 морски мили североизточно от нос Галата. След извършения водолазен оглед е установено, че носовата част на дрона с двигателя се намират под водата, няма наличие на взривно вещество, а малка част от опашката се подава над водата. Поради влошените хидро-метеорологични условия, дронът е изтеглен до Военноморска база – Варна, където е изваден от водата.

Днес следобед други два екипа от Военноморска база – Варна идентифицираха и транспортираха в базата останки от корпус на дрон, открити на плаж в местността "Кабакум“ до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци, къмпинг ,"Лагуна“.

Специализиран екип от Военноморска база – Бургас изпълни идентифицира дрон, открит на северния плаж на град Бургас до 6-ти спасителен пост. На място военнослужещите са констатирали, че това е крило от дрон и са го транспортирали до военноморската база.

Специализираните екипи действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

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