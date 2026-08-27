Трима души са заразени с антракс след контакт с месо в Ловеч https://crimes.bg/inczidenti/trima-dushi-sa-zarazeni-s-antraks-sled-kontakt-s-meso-v-lovech/199921 Crimes.bg

Огнище на антракс е потвърдено в животновъдно стопанство с 205 крави в ловешкото село Стефаново. Трима души са заразени след контакт с месото на болно животно. Властите уверяват, че няма опасност за населението, а месото не е достигало до търговската мрежа.

Положителната проба за заболяването е потвърдена от референтна лаборатория. По думите на областния управител на Ловеч Пламен Христов първите симптоми при животното са се появили на 16 август.

Кравата е била заклана на поляна, където стадото е било на паша. Собственикът извикал свой познат, който му помогнал. Месото било прибрано във фризер, а кожата и вътрешностите на животното били изгорени на място.

По първоначални данни заразяването на хората е станало именно при контакт със заразеното месо и кръвта на животното, а не след консумацията му.

„Трима души са били в контакт с това месо - семейството, което е собственик на стадото, и човекът, който е участвал в клането", обясни областният управител.

Властите са установили общо 21 контактни лица. Сред тях освен близки на семейството са и служители на Областната дирекция по безопасност на храните и полицаи, участвали в действията на място.

Предстои те да преминат медицински консултации и да им бъде назначено превантивно лечение. Към момента при останалите контактни лица няма симптоми.

„Хората в селото могат да бъдат спокойни, защото заразата не се предава от човек на човек", посочи Пламен Христов.

Стопанството е поставено под възбрана и животните не могат да го напускат. Дезинфекцирани са и местата, на които стадото е било извеждано на паша.

Проверени са още четири стада в Стефаново - три с овце и едно с кози. Предстои ваксинация на животните в селото, като по думите на областния управител за стадото с кози такава не се налага.

Властите подчертават, че месото от заразената крава не е консумирано и не е попадало в търговската мрежа. То е поставено под възбрана и предстои да бъде унищожено.

Кравите в засегнатото стопанство са месодайни и от тях не се добива мляко за производство на млечни продукти.

Към момента няма данни за други животни със симптоми в стадото. Според областния управител инкубационният период при животните е между три и пет дни.

Последният регистриран случай на антракс в Ловешка област е от 2017 г. на територията на община Луковит. В село Стефаново досега не е установявано заболяването.

Властите продължават да следят ситуацията, като надеждите са предприетите мерки да предотвратят появата на нови случаи.