Разпръснаха незвестно вещество в нощен клуб, хора са губили съзнание

Петима души пострадаха, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония снощи бе разпръснато неизвестно вещество, предаде ДПА, като се позова на местните правоприлагащи служби.

Полицията съобщи, че в нощния клуб в селището Линтиг се провежда мащабна операция.

Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда.

Няколко души са изпитали дихателни проблеми и замайване, като някои от тях са загубили съзнание, се казва в изявление на полицията. Много хора са потърсили медицинска помощ от спешните служби.

Деветнадесетгодишен младеж е бил задържан, добави полицията./БТА