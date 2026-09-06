ИНЦИДЕНТИ

Разпръснаха незвестно вещество в нощен клуб, хора са губили съзнание

https://crimes.bg/inczidenti/razprasnaha-nezvestno-veshtestvo-v-noshten-klub-hora-sa-gubili-saznanie/200602 Crimes.bg
Lacho
217
Разпръснаха незвестно вещество в нощен клуб, хора са губили съзнание
Lacho
217

Петима души пострадаха, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония снощи бе разпръснато неизвестно вещество, предаде ДПА, като се позова на местните правоприлагащи служби.

Полицията съобщи, че в нощния клуб в селището Линтиг се провежда мащабна операция.

Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда.

Няколко души са изпитали дихателни проблеми и замайване, като някои от тях са загубили съзнание, се казва в изявление на полицията. Много хора са потърсили медицинска помощ от спешните служби.

Деветнадесетгодишен младеж е бил задържан, добави полицията./БТА

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