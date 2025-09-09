ИНЦИДЕНТИ

Нов вирус снима десетки хиляди хора гледащи порно

Lacho
105
Нов вирус заснема собственици на компютри, докато гледат порно, съобщи TechSpot, позовавайки се на изследователската компания Proofpoint.

Специалистите на компанията съобщават за нарастващата популярност на софтуера с отворен код Stealerium. Отличителна черта на рансъмуер вируса е способността му да анализира съдържанието на браузъра и да търси ключови думи като „секс“ или „порно“. Когато открие отворен раздел с тези думи, софтуерът може да прави снимки от уеб камерата.

След като получи „уличаващи доказателства“, Stealerium изпраща на собственика на компютъра снимките, направени с камерата, по имейл и заплашва да ги разкрие, ако зрителят не преведе пари или не извърши други специфични действия. Специалистите на Proofpoint открили следи от Stealerium в десетки хиляди имейли, изпратени от хакерски адреси.

Експертите заявяват, че изнудвачите често прибягват до сложни методи, за да сплашат жертвата и да я убедят да жертва парите си. Те намират адреса на потребителя в публичното пространство и изпращат снимки на къщата му, направени в услугата Google Maps. Хакерите разпространяват вируса чрез фишинг писма, проектирани като съобщения от държавни агенции.

fakti.bg

