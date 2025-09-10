Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир" https://crimes.bg/inczidenti/nov-pozhar-v-rila-tozi-pat-v-rayona-na-priroden-park-rilski-manastir/172211 Crimes.bg

Голям пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир". Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина.

На терен днес в гасенето участват 45 огнеборци. Поискано е и включването на летателна техника.

Теренът е изключително труден, гаси се само на ръка. Вероятната причина за пожара е мълния, тъй като снощи над района е имало гръмотевична буря.

"Теренът е изключително труднодостъпен, няма наличие на вода и не може да закараме техника. Още снощи сме изпратили искане за два хеликоптера от Българската армия. Вчера е имало гръмотевична буря, за съжаление без дъжд, така че предполагаемата причина за пожара е мълния. Рилската света обител е през няколко хребета и няма опасност, както и за имущество на гражданите, заплаха за хора също няма", заяви комисар Светослав Георгиев, директор на пожарната в Кюстендил.