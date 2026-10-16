Министерството на отбраната получавало бомбени заплахи три поредни дни

Сигнали за поставени взривни устройства са получени през октомври на служебни електронни адреси, посочени за контакт на официалната страница на Министерството на отбраната. Към момента не е ясно от коя страна са изпратени, както и айпи адрес на използваното устройство.

Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол, в отговор на въпрос от "Възраждане" относно заплахите в обществени сгради и учреждения в началото на октомври.

Стоянов увери, че цялата информация е предоставена на ГДБОП и МВР.

Депутатът отбеляза във въпроса си, че е имало "серия бомбени заплахи" към обществени сгради и учреждения и попита дали такива е имало и за сградата на МО, и налагала ли се евакуация на служители и персонал.

"На 5, 6 и 7 октомври по електронната поща са получени сигнали за поставени взривни устройства в сградата на МО на ул." Дякон Игнатий" 3 в София", отговори Стоянов. По думите му след проверки и обходи на сградата не са евакуирани служители.

Девет други сигнала - по електронна поща - са постъпили и в държавни детски градини към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело" в Карлово и Стара Загора. Предприети са действия за извеждане на персонала и мерки за охрана на сградата, увери министърът. Предприети са действия за извеждане на персонала и мерки за охрана на сградата.

"При всички сигнали са предприемани мерки съвместно със служителите на МВР - извършени са обходи, проверки, съставени са протоколи от тях", подчерта министър Стоянов.

Вчера главният секретар на МВР, гл. комисар Любомир Николов, съобщи, че ФБР на САЩ също е ангажирано с разследването на серията бомбени заплахи, получени от редица български институции в началото на месеца. "В най-скоро време ще получим необходимата информация, с оглед на която да стигнем до конкретни заподозрени лица", каза той.