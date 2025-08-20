Мъж твърди, че е блъснат от автомобил в Плевен, но случаят е потулен заради полицейски връзки https://crimes.bg/inczidenti/mazh-tvardi-che-e-blasnat-ot-avtomobil-v-pleven-no-sluchayat-e-potulen-zaradi-policeyski-vrazki/170568 Crimes.bg

Мъж разказа за инцидент с автомобил в Плевен, при който е пострадал, но според него случаят е бил прикрит заради връзките на виновния шофьор.

Разказът е направен от Мехмед С. в публикация във Facebook на 19 август, придружена със снимка, на която се вижда превързан десният му крак.

По думите му, произшествието е станало около 18:00 ч. на ул. „Кичево“ в града. Докато сипвал масло в автомобила си, друг шофьор го ударил и дори два пъти притиснал краката му между колите.

„За щастие, оживях, но с болки и сериозен стрес“, посочва той.

Мехмед твърди, че след инцидента се е оказало, че бащата на виновния водач е полицай, а случаят не е получил развитие.

„И както често се случва в България - всичко беше потулено. Никой не предприе реални действия, нямаше санкции, нямаше разследване. Още едно безумие в тази държава, в която връзките и пагона явно тежат повече от човешкия живот и справедливостта“, пише той в поста си.

Историята му предизвика вълна от реакции в социалната мржа, като много потребители коментират, че не са изненадани от случилото се. Случаят поставя отново на дневен ред темата за доверието в правоохранителната система. Нееднократно граждани са сигнализирали, че при инциденти с участието на хора с връзки в полицията или администрацията случаите остават без реални последствия. Това поражда усещане за „двойни стандарти“ и липса на справедливост. Към момента на писането на тази статия няма официална позиция или потвърждение от страна на полицията относно инцидента и твърденията на Мехмед. Междувременно публикацията продължава да набира популярност онлайн, а граждани настояват за повече прозрачност и равнопоставеност при прилагането на закона.