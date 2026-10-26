Круизен кораб с над 3300 души се сблъска с два контейнеровоза в Германия (ВИДЕО)

Силен порив на вятъра е причинил сблъсък на круизен кораб, превозващ над 3300 пътници и екипаж, с два контейнеровоза, докато са напускали германското пристанище Бремерхафен в Северно море, съобщи полицията.

Корабът е отплавал за Канарските острови в неделя вечерта, когато порив на вятъра го е тласнал към два контейнеровоза, акостирали край стената на пристанището. Според полицията, единият контейнеровоз е бил сериозно повреден от сблъсъка, докато другият е претърпял леки щети. Круизният кораб също е бил сериозно повреден, като изображенията показват, че спасителните лодки на борда на кораба са смачкани.

"Сблъсъкът е разкъсал лявата страна на големия контейнеровоз на дължина от няколко метра и е деформирал водачите на контейнера", се посочва в съобщението на полицията.

Няма пострадали на нито един от трите кораба и в тях не е проникнала вода, тъй като повредата е възникнала на няколко метра над нивото на водата. Лайнерът се е завърнал на терминала след сблъсъка и на трите кораба е забранено да напускат пристанището.

Круизът е отменен във връзка с инцидента. По това време на борда на круизния кораб е имало 2428 пътници и 922 членове на екипажа. Според оператора, плавателният съд се нуждае от ремонт в корабостроителница.

Видеозапис на очевидец показва как круизният кораб напуска пристанището, придружен от влекачи в бурни води. Вижда се как корабът се приближава все повече до контейнеровоз, акостирал до стената на пристанището, преди да се удари в него.