Какво причини ужасяващата влакова катастрофа в Испания?

Бяха изминали 40 минути, откакто сутрешният високоскоростен влак на Renfe (AVE) потегли от Мадрид към Севиля, а близо 400-те пътници на борда се бяха настанили удобно. Но когато влакът се намираше в провинция Толедо, на малко повече от 60 мили (около 100 км) южно от испанската столица, се случи нещо ужасно.

На същата линия, по която се движеше влакът на Renfe, се намираше и влак на Iryo - друг оператор на високоскоростни превози, превозващ близо 150 пътници. Докато влакът на Iryo стоеше на място, очаквайки разрешение да продължи, влакът на Renfe се вряза в задната му част. Четири вагона излязеха от релсите, като някои от тях се преобърнаха по насипа, пишат от The Times.

Макар скоростта на влака на Renfe все още да не е установена, в този участък от трасето влаковете могат да развиват скорост до около 300 км/ч. Предвид състоянието на четирите вагона след сблъсъка и броя на загиналите - най-малко 68 души - е вероятно влакът да се е движил с висока скорост.

Сблъсък в задната част на спрял влак обикновено насочва към повреда в сигналната система

Испанските влакове са оборудвани с Европейска система за управление на влаковото движение (ETCS) - високотехнологична цифрова система, която изпраща предупреждения и указания в реално време към екрани в кабините на машинистите. Важно е да се отбележи, че ако машинистът не изпълни команда за спиране или превиши максимално допустимата скорост, системата автоматично спира влака.

Защо това не се е случило в конкретния случай, остава неясно. Испански медии съобщиха, че автоматизираната система е отказала, превключвайки в ръчен режим. Това би насочило към версия за човешка грешка.

Обикновено, когато системата откаже, предвидените предпазни мерки включват принудително намаляване на скоростта на влаковете - нещо, което, съдейки по тежестта на инцидента, не се е случило.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи инцидента като "напълно невероятен" и заяви, че той е причинен от неизправност в една от системите за безопасност на железопътния път. Той добави, че без тази неизправност да бъде отстранена, е била дадена заповед - "по необясним начин" - пътуването да продължи.

Гражданската гвардия и Комисията за разследване на железопътни произшествия разпитват оператора от контролния център, който е управлявал движението по високоскоростната линия Мадрид - Севиля в момента на сблъсъка.

Въпреки отличната си репутация в сферата на високоскоростните железопътни превози, Испания е ставала свидетел на редица сериозни катастрофи

През януари 46 души загинаха, след като влак, пътуващ към Мадрид, дерайлира на същия участък, където се случи инцидентът в сряда сутринта. В онзи случай счупен елемент от релсовия път е останал незабелязан. Тъй като това бе една от най-смъртоносните железопътни катастрофи през този век, тя предизвика остри въпроси от страна на политиците относно безопасността на цялата железопътна мрежа.

През 2013 г. 80 души загинаха, когато високоскоростен влак, пътуващ от Мадрид към Ферол (в северозападната част на страната), дерайлира в завой. Според данните, причината за този инцидент е била превишена скорост от страна на машиниста, който е бил разсеян от разговор със свой ръководител.

dnes.bg