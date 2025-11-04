Каква ще е съдбата на „летящи“ гаражи в Плевен, построени преди 30 години https://crimes.bg/inczidenti/kakva-shte-e-sadbata-na-letyashti-garazhi-v-pleven-postroeni-predi-30-godini/176565 Crimes.bg

Гаражи, които „висят" във въздуха и практически са неизползваеми. Оказа се, че са 12, построени преди 30 години. За какво ги ползват собствениците им - екип на БТВ отиде на място, за да провери.

Куриозна гледка се разкрива пред очите на минувачите на ул. „Ген. Владимир Вазов" в Плевен.

Върху редицата от 12 гаража до жилищните блокове са построени още 12, но без естакада или надлез до тях. Съоръженията стоят недовършени от 1996 година, разказват собствениците на това проектантско чудо - семейство Тодорови.

„30 години седи това нещо така и аз нямам гараж! Идеята беше да има гаражи на две нива. Общината трябваше да бие една плоча между двете нива на гаражите. Оттам насетне - какви сметки са правили - те си знаят! Аз одъртях вече, закога? И една кола ме удари даже, та я поломиха!", казва Васил Тодоров.

„Не е нормално за толкова години да няма перспектива да се сложи бетонна плоча!", поясни Ирина Тодорова.

Живущи в квартала разказват, че някои от собствениците използват непотребните гаражи, за да складират в тях вещи.

„Те тези, които са отдолу - има в тях, те се използват, ама тези отгоре...не знам как ги използват. Освен за багажи, за мази, за такива работи сигурно ги използват", смята Дияна Петкова.

Брокер от Плевен казва, че някои от нефункционалните гаражи са обявени за продажба.

„Като голям областен град и тук местата не достигат и гаражите не достигат и има голямо търсене и със сигурност всеки иска да си съхранява превозното средства, тъй като автомобилите и те струват скъпо, както и недвижимите имоти! И всеки иска да си защити автомобила и да го прибере на сигурно място...Все още нямаме запитване, въпреки че ги пуснахме за продажба, но не сме имали запитване за такъв тип имот. Знам, че има в новите кооперации такива с хидравлични асансьори, които могат да ти повдигат автомобила на определено ниво, но тук случаят не е такъв", обясни Кристиян Стамов, брокер на недвижими имоти.

Той обаче е скептичен дали ще се стигне до сделка с гаражите без достъп до тях. Шегува се, че цената на един такъв ще е поне десет пъти по-евтина от функционалните гаражи и че от агенцията ще съдействат за достъпност до него.