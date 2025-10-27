Ходенето по велоалея? ВИДЕО от Пловдив показва защо това не е добра идея https://crimes.bg/inczidenti/hodeneto-po-veloaleya-video-ot-plovdiv-pokazva-zashto-tova-ne-e-dobra-ideya/176028 Crimes.bg

Видео от Пловдив показа защо ходенето по велоалеите може да завърши неприятно — с псувни, падане и обвинения.

Във вечерта на Димитровден, на една от велоалеите по булевард „6-ти септември“ в Пловдив, се е разиграла ситуация, която предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Кадрите, разпространени в местна Facebook група, показват три млади момичета, които вървят пеша по тротоарна велоалея. В този момент отзад ги настига велосипедист, който подава звуков сигнал и вика: „Мръди се от тука!“

Момичетата се опитват да направят място, като едното от тях се отклонява надясно. Именно тогава обаче велосипедистът решава да ги заобиколи в същата посока, което води до сблъсък между двамата. В резултат и двамата падат на земята.

На помощ се притичва мъж, станал свидетел на случката, който помага на падналото момиче и на велосипедиста да се изправят. Вместо извинения, обаче, ситуацията бързо ескалира.

Видеото показва как велосипедистът започва да вика и да обвинява момичетата, че ходят по велоалеята и пречат на движението. В един момент той вади телефона си и започва да снима.

Мъжът, помогнал на пострадалата, се опитва да потуши конфликта, издърпва момичето и заедно с останалите две се отдалечават от мястото.

Как може да се избегнат подобни случаи

Според специалисти и двете страни носят отговорност:

Пешеходците не бива да вървят по велоалеите, освен ако няма друга безопасна зона за преминаване.

Велосипедистите пък трябва да намаляват скоростта и да пазят дистанция при движение сред пешеходци.

Така, както показва и случаят от Пловдив, липсата на толерантност и внимание може да превърне обикновената разходка или каране на колело в конфликт и падане.

