ТИР се обърна в канавка и се запали, шофьорът изгоря в кабината!

Тежък инцидент със самозапалил се ТИР е станал до хасковското село Горно Войводино. Шофьорът е загинал, съобщиха от полицията в Хасково.
Сигналът е получен в 05:05 часа тази сутрин. Влекач е излязъл от платното, обърнал се е странично в канавката и се е самозапалил.
От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.
