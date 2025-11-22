Тежко нарушение на Закона за движение по пътищата бе заснето от камера в София. Дали нарушителят ще бъде санкциониран от органите на реда - тепърва предстои да разберем.
Безскрупулният водач на БМВ реши, че не му се чака на червен сигнал на светофара, за да направи ляв завой и тръгна с мръсна газ по трамвайните релси, изпреварвайки колоната от автомобили.
Всичко това се случва пред погледа на десетина души, чинно чакащи на спирката. Видеото е направено днес. Номерът на колата е СВ 0606 НА. Изводите оставяме за вас, нашите читатели.
БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака на червено
Тежко нарушение на Закона за движение по пътищата бе заснето от камера в София. Дали нарушителят ще бъде санкциониран от органите на реда - тепърва предстои да разберем.