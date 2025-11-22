ИНЦИДЕНТИ

БМВ тръгна по трамвайните релси, за да не чака на червено

Тежко нарушение на Закона за движение по пътищата бе заснето от камера в София. Дали нарушителят ще бъде санкциониран от органите на реда - тепърва предстои да разберем.

Безскрупулният водач на БМВ реши, че не му се чака на червен сигнал на светофара, за да направи ляв завой и тръгна с мръсна газ по трамвайните релси, изпреварвайки колоната от автомобили.

Всичко това се случва пред погледа на десетина души, чинно чакащи на спирката. Видеото е направено днес. Номерът на колата е СВ 0606 НА. Изводите оставяме за вас, нашите читатели.

