Дете на 13 години е причинило големия пожар край Хасково

Момче на 13 години е причинило пожара, обхванал около 14 хиляди декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Криво поле и Корен, и част от военния полигон край селото. Това съобщи за БТА старши комисар Митко Чакалов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково.

Огънят е локализиран тази сутрин. На място остават шест екипа огнеборци, които през днешния ден ще наблюдават района, за да не се допуснат повторни разпалвания. Огънят е обхванал голям фронт, като около 2000 декара от засегнатите площи са горски насаждения, каза още старши комисар Чакалов.

Пожарът възникна в неделя следобед край село Динево и заради бързото му разрастване се наложи включването на помощ от въздуха. Една от първоначалните версии, по които се работеше, бе човешка небрежност. В хода на проверката разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край селото да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото, посочи директорът на пожарната дирекция.

Поради възрастта си детето не носи наказателна отговорност. Двете момчета са били установени и в присъствието на родителите им с тях е проведена беседа в полицията. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на Районна прокуратура – Хасково.

Заради пожара кметът на Хасково Станислав Дечев издаде в понеделник заповед за обявяване на частично бедствено положение на територията на селата Динево, Малево, Криво поле, Корен и Любеново. То остава в сила до сряда.

trud.bg