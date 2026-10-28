Целият екипаж на атакувания контейнеровоз CONTSHIP JET е спасен

Кораби на военния флот и Гранична полиция са участвали в акцията

Екипажите на три кораба на Военноморските сили и един на "Гранична полиция" спасиха 18 моряци от плаващия под флага на Либерия контейнеровоз "Contship Jet", който в 12.00 часа днес беше атакуван от три безпилотни дрона-камикадзе на 17 морски мили от нос Калиакра.

160-метровият плавателен съд, натоварен с 421 контейнера, е плавал от Хайфа към Констанца. Първо са го ударили два дрона, а докато екипажът напускал кораба на спасителен плот и лодка, последвала атака от трети дрон.

Контейнеровозът е менажиран от гръцка компания, съобщи maritime.bg. Според изданието очевидци на атаката са станали риболовци, които са съобщиха, че на борда е пламнал пожар.

За по-малко от час бедстващите 14 филипинци и четирима украинци са били спасени. Предстои моряците да бъдат докарани до брега и да минат медицински прегледи, съобщиха от областната управа в Добрич.

„Към момента категорично няма опасност за крайморските населени места. Всички институции са в готовност за предприемане на действия за гарантиране на безопасността на хората при необходимост“, заяви областният управител Руслан Томов, цитиран от пресслужбата на администрацията.

trud.bg