Владимир Тодоров: И у нас трябва да се въведат рестрикции за младите шофьори!

В доста европейски държави след като вземат книжка, младите водачи имат определени рестрикции. Сред тях е невъзможността първите 2 или три години да карат мощни автомобили, примерно до 90 конски сили.

Това напомни пред БНР-Радио София Владимир Тодоров – председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи, във връзка с последния тежък пътен инцидент в София с човешка жертва в автобус и няколко ранени.

Управляваният от 21-годишния младеж автомобил има спецификации над 560 коня.

"Такава мощност е изключително голяма за един неопитен младеж който най-вероятно е шофирал не повече от 150-200 км в автошколата. Резултатът е този трагичен инцидент.

Представете си какво щеше да стане, ако това беше се случило не през нощта, а в час пик, с препълнен с хора автобус!

Интересно ще бъде ДАИ да провери как е проведен курса на този водач в съответната школа – как, къде и колко е шофирал.

По думите на Тодоров, по новите законови правила, този младеж от "Факултета" ще лежи в затвора между 10 и 20 години.

Мъжът, причинил катастрофата, врязвайки се без спирачен път в нощен автобус, е имал едва 2 седмици шофьорски стаж, но е направил 6 констатирани нарушения.

Сред отговорните за подобни случаи Владимир Тодоров посочи и родителите на младежи, които им правят подаръци като силиконови гърди и мощни коли.

"Това е лоша услуга. Това може да се обърне срещу тях."

