Как да намалим жертвите по пътищата?

Алекси Кесяков, бивш директор на КАТ и експерт по пътна безопасност, беше категоричен, че манталитетът на шофьорите е причина за пътните инциденти у нас: Манталитетът не се формира в курсовете за подготовка на водачи. Той се формира в ранните години. В семейството, детската градина и училището се формира манталитетът. Детето копира възрастните и проблема трябва да го търсим там, каза в БНТ „Денят започва" Кесяков.

Според него при движението по пътищата е необходимо да има съзнание, знание и самоконтрол.

Когато участваме в движението, нищо извън нас няма да се измени. И пътната инфраструктура няма да бъде променена, а ние трябва да променим своето поведение - да следим обстановката и да не се разсейваме, понеже това е конфликтна ситуация. На пътя няма нищо по-важно от нашия живот, здраве и свобода, категоричен е той.