Валентин Радев: Изгубихме 1-2 поколения, те не са добре възпитани

Не знаем много информация по случая в Русе. Би било оправдателно донякъде, ако те не са знаели кой стои срещу тях, но те са били наясно. Извършителите са знаели, че това е шефът на полицията и въпреки това са проявили арогантност. Възмутително е да пребият когото и да е. Въобще не трябва да се случва такова нещо. Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев в предаването „Денят на живо" по Нова нюз.

Като че ли изгубихме 1-2 поколения, те не са добре възпитани. Сега търпим последствията от това, обобщи той.

Той разкритикува и службите за реакцията след нападението. "Трябваше малко по-рано да се каже цялата истина по случая, а не на час по лъжичка. Възловото е, че става въпрос за млади хора, чието възпитание не е на ниво. Какъв е сигналът към хората, които правят забележка?", посочи Радев.

По думите му това е проекция на случващото се по върха в държавата.

"Най-вече вина носят родителите, които не са възпитали тези деца. Всички вкупом носим вина - от семейството, през училището и обществото", каза още бившият вътрешен министър.

Нова Нюз, „Денят на живо"