КАТО НА ПЕТРОХАН! Бареков в наркотичен транс: “Ще ме взривят! Ще ми запалят колата за да ме ликвидират!” Прегладнял и друсан на куче, Дудука бил отчаян, че никой не го бръсне и си търсел сензация https://crimes.bg/uncategorized/kato-na-petrohan-barekov-v-narkotichen-trans-shte-me-vzrivyat-shte-mi-zapalyat-kolata-za-da-me-likvidirat-3/184958 Crimes.bg

Педофилската трагедия със запалената хижа “Петрохан” и шестте трупа най-вероятно е активирала болното въображение на Николай Бареков, защото през последните дни той бил засичан да крещи как щял да стане жертва на огнен атентат.

“Ще ме взривят! Ще ми подпаля колата и ще ме ликвидират! То какво друго им остава?”нареждал друсаният на куче дудук без да си дава сметка, че никой не го бръсне и единственото, за което е достоен, е присмех и презрение.

Потребността да бъде нечия жертва и да се изкара “борец срещу системата” била толкова маниакална, че той бил готов дори сам да си спретне атентат за да потвърди верността на брътвежите си, прогнозират бивши негови колеги.

Причина за меко казано нестабилното му душевно състояние на първо място били наркотиците, които той употребява в промишлени количества, кълнат се дилъри и леки жени, с които споделял забранените прахообразни удоволствия. Тъй като е добре известно, че к0к@инът отдавна липсва на наркопазара, любителите на бели писти се задоволяват с гадости като пик0, любимите на ППДБ кристали (или крист@лмет) и всякакви бъркочи, които буквално правят мозъка на кайма, а ползвателите им изтрещяват, стигайки до отвратителни крайности.

Също така зависимите от дрога развиват параноя, че някой ги преследва, заплашва, тъй като са избрани свише, а дейността им застрашава статуквото, допълват психиатри. В практиката си хората в бели престилки са се нагледали на достатъчно случаи, в които заради замъглен от наркотици разум, се е стигало до самонаранявания и самозапалвания, а вината била приписвана на “мафията” или на зловещи чуждестранни групировки, дошли да ликвидират бъдещите пациенти на Курило.

Другото вероятно обяснение за налудното поведение на Бареков било тоталното му отсвирване от страна на политици и спонсори с дълбоки джобове. Въпреки, че се подлага на който му падне, като започнем от Доган и дерибеите, минем през “Величие” и стигнем до поредния “спасител на нацията”, интересът към несвързаните му брътвежи е минимален, а всеки политик, претендиращ за сериозност, отказвал да му вдига телефона. Договори за спонсорство също му били отказвани, под претекст, че партиите събират пари за изборите, а бюджет няма. Читаемостта на сайта му била почти символична, което допълнително наранявало болното му его.

Единственото, което оставало на Бареков за да предизвика някакъв интерес към тежко маргинализираната си особа било да ореве орталъка, че някой му готви огнено покушение, а ако такова не се случи - сам да си спретне някакъв псевдо атентат за да се изкара жертва на “задкулисието” и “олигархията”, които той обвинява за щяло и нещяло, редят хора от медийната гилдия, които също са ставали свидетели на изстъпленията му.

“Този го е шубе цигара да запали за да не се опърли, но като нищо може да опожари някоя гума на колата си и после да ореве орталъка. Той като вземе от ония работи не знае къде се намира после. Веднъж се съблече гол, събу си гащите и тръгна да излиза на снега, добре че жена му го спря”, не сдържат присмеха си някогашни негови сподвижници.

Че Бареков е събирателен образ на падението свидетелстват множество публикации и сигнали до компетентните органи. Кражбите му от КТБ, чувалите с пари, давани му лично от Цветан Василев и краткия му престой в парламента тотално замъглили разсъдъка на проваления политик и го накарали да си повярва, че е някакъв важен фактор в държавата.

Той стига до там, че да представи лични покупки на луксозни дрехи за себе си, жена си и многобройните му метреси като служебен разход за пред данъчните. В сигнал до СГП се твърди, че “….. „друга огромна част от направените разходи, видно от подробните извлечения в табличен вид, представляват луксозни разходи за лични нужди (очевидно покупки на луксозни стоки в различни държави, градове, населени места и летища и в различни магазини на марките Louis Vuitton, Donna Karan, United Colors of Benetton, Armani Jeans, Sportstaff, Sergio Rossi, Hugo Boss, Calvin Clein, Gucci, Dolche & Gabbana, Christian Dior, Chanel, Sarl Arianie, Victoria`s secret и много други)…”.

Луксозната къща в Драгалевци, която обитава заедно с Мария Календерска и многолюдната си челяд, пък първоначално е била записана на името на три мадами с меко казано свободно поведение, които на времето бяха част от мижавата му партийка “България без цензура”, основана по поръчка на банкера-беглец Цветан Василев. Някогашни симпатизанти на формацията свидетелстват, че той принуждавал трите девойки с малки имена Маги, Ваня и Тина да го обслужват сексуално докато въртят партийната документация, а после ги е накарал да основат куха фирма, която да му купи имението. Едва в последствие той ги изгонва от управата на дружеството, прехвърляйки го на майка си Магдалена, баща си Тихомир и конкубинката му Календерска, за чиито креватни подвизи и брутални изнасилвания писахме достатъчно подробно.

Най-голямата болка на Дудука била, че някогашните лъскави развратници, с които парадираше, вече не желаели да чуят за него. Припомняме, че в креватния му тефтер някога фигурираха чалгаджийката Роксана, която дори направила аборт от него, плеймейтката Ели Кучкова, манекенката Ингрид Цветкова, милионерската наследница Ели Гигова, силиконката Джулиана Гани, както и две журналистки, чиито имена спестяваме от колегиалност. Слухове витаеха и за интимна връзка със синоптичката Натали Трифонова, разправят злите езици. Всички тези разпоретини обаче му блокирали номера в момента, когато около него се размирисало на скандали и фалит, а на Бареков му оставали само спомените. Най-гнусно от всичко обаче било обстоятелството, че той мърсувал с вип гювендиите докато не по-малко развратната му жена Мария е била в напреднала бременност с всяко от децата му. Дори много от тях свидетелстваха в интервюта, че не са подозирали как докато им събува гащите, у тях го чака булка с дребни дечица. Просто защото пропаднякът навсякъде тръбял, че е свободен мъж след развода си с богатата пловдивчанка Евгения.

Крехката красавица от стар аристократичен род под тепетата също не желае да си спомня, че някога е деляла един покрив с него и че общият им син носи името му. По време на развода обаче Жени подобаващо му натри носа, прибирайки малко от останалите му законни активи. За никого не е тайна, че той се ожени за нея за да прилапа парите на семейството й и за да оправдае с има̀нето на тъстовете си разходи и инвестиции, придобити от корупция и задкулисни далавери с Цветан Василев. На изпроводняк бившата госпожа Барекова му взема почти всичко, подарено от мустакатия банкер.

Ето какво пише в. “България днес” в свое разследване от преди десетилетие: “…… Така след развода всичко напълно законно остава за излъганата Евгения. Такава е съдбата и на огромното жилище в София, където Николай и Евгения живееха преди раздялата. Макар и струващ почти милион лева, апартаментът е малка част от имуществото, което новият политик рискува да загуби. Сред най-ценните загуби са двете водноелектрически централи, които Бареков започна да строи преди няколко години. Официално зад инвестицията за милиони левове стоят фирмите на съпругата му Евгения “Стрийм хидрострой” и “Хидро грийн инженеринг”. Огромната инвестиция стартира през пролетта на 2009 г., когато дружествата на Евгения Барекова обявяват инвестиционни намерения в инспекцията по околна среда в Благоевград. Според документите “Стрийм хидрострой” иска да построи водна централа на река Бистрица край село Вълкосел, община Сатовча. В същия ден “Хидро грийн инженеринг” заявява намеренията си да вложи няколко милиона за изграждането на ВЕЦ в коритото на река Туфча край Гоце Делчев. Любопитно е, че документите са подадени само няколко месеца преди Бареков да бъде изгонен от Би Ти Ви….”

Втората му жена Мария пък е бедна, гола и боса, а единствената “зестра”, която му донесла, са спомените на клиентите й как им е правила “масаж с щастлив край” в спа център “Хармония”, разположен в не особено хигиеничен подлез в центъра на града.

Този не особено радостен развой в личния и професионалния му живот, най-вероятно е вдъхновил тежко увредения от наркотици и провален бивш тв-водещ да си осигури още пет минути слава, говорейки за зловещо покушение над себе си или сам да си спретне нещо преди тотално да изпадне в забвение, редят някогашните му колеги.

Източник: crimesbg.com