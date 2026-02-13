Йотова към патриарха: Вярата ни сплотява и възпитава в ценности

По покана на Светия Синод на Българската православна църква президентът Илияна Йотова проведе среща с Негово Светейшество Даниил – Патриарх Български и митрополит Софийски. Тя благодари за благословението на патриарха и митрополитите.

Държавният глава изтъкна историческата роля на Българската православна църква за национално-освободителните борби, Освобождението и раждането на Третата българска държава, както и в днешното трудно време.

“Вярата ни сплотява и възпитава в ценности, необходими ни в днешния опасен свят. Всички сме призвани да служим на народа си и въпреки различията можем да работим в синхрон за България – за благоденствието на българския народ и за международния авторитет на страната“, заяви президентът по време на срещата.

Негово Светейшество Даниил посочи, че през последните два мандата президентската институция се ползва с голямо доверие сред българското общество заради последователните и принципни политики в полза на хората. Той пожела на Йотова да продължи осъществяването на основната мисия на държавния глава – обединението на нацията.

Президентът поиска благословението на Светия синод за предстоящия през март трети Международен форум за кирилицата. Предишните две издания на форума се проведоха с подкрепата и участието на Светия синод. Един от акцентите на тазгодишната конференция ще бъде свързан с живота и делото на св. Иван Рилски заради две паметни годишнини – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

Негово Светейшество Даниил подари на държавния глава икона на св. Иван Рилски по повод 1080 години от успението на светеца. С пожелания да води православните християни по пътя на спасението президентът Йотова подари на патриарх Даниил напрестолен кръст, както и два сборника с научни доклади от международните форуми за кирилицата. / БГНЕС