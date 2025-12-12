Татуировките увреждат имунитета и могат да намалят ефективността на ваксините, показва проучване

Новаторско международно проучване с участието на учени от Биологичния център на Чешката академия на науките показва, че често използваните пигменти за татуировки влияят на имунитета, предизвикват възпаления и могат да намалят ефективността на някои ваксини. Непосредствено след нанасянето им багрилата се разпространяват бързо по лимфната система и се натрупват в лимфните възли, където се задържат с години. Изследването е проучило токсичността на трите най-често използвани багрила - черно, червено и зелено - и е установило, че пигментите не само остават в кожата, но и се съхраняват трайно в имунните клетки.

Няма точна статистика. Но по приблизителни данни около 15 процента от хората в Чехия имат татуировки. И според ново международно изследване тези хора са изложени на риск от евентуални проблеми с имунитета.

В проучването изследователи от дванадесет групи (включително една от Чешката република) описват, че мастилото преминава през лимфните съдове в часовете след самата татуировка и след това се натрупва в големи количества в лимфните възли. Там то се абсорбира активно от имунните клетки - т.нар. макрофаги. Тези клетки, които обикновено и лесно "почистват" чужди частици като бактерии, вируси или токсини, не могат да разградят пигмента от татуировката.

Макрофагите са толкова изтощени от това безполезно усилие, че се увреждат. Това води до клетъчна смърт - явление, което също е най-силно изразено при черните и червените мастила.

"Процесът на татуиране предизвиква възпалителна реакция, която има две ясно разпознаваеми фази. Първо, има остро възпаление, което достига своя връх в рамките на няколко часа след татуирането и постепенно отшумява през първите няколко дни. След това следва по-дългосрочна фаза, при която възпалителните процеси и активирането на имунните клетки в лимфните възли продължават поне два месеца", описват изследователите. Изследователите наблюдават пигмента в лимфните възли не само при лабораторни мишки, но и в проби, взети от човешки лимфни възли. И дори много години след татуировката.

Татуировки и ваксинации

В проучването е разгледан и въпросът дали татуировките могат да повлияят на ефикасността на ваксинацията - тема, на която беше отделено голямо внимание по време на пандемията от covid-19. Резултатите показват, че татуираните мишки са произвели значително по-малко антитела след инокулация с ваксината mRNA. Това може да се дължи на факта, че някои от имунните клетки остават засегнати от пигмента за дълго време, обработват по-слабо антигена и предоставят по-слаби сигнали, необходими за производството на антитела. По същия начин човешките имунни клетки, изложени на въздействието на мастилото, реагират по-слабо на антигена.

Тези открития повдигат нови въпроси относно безопасността на татуировките и възможните последици за хората, които имат татуировки, покриващи значителна част от тялото им. "Мастилото за татуировки не е неутрално от гледна точка на имунологията. То може да промени средата в лимфните възли в дългосрочен план, което може да е важно за реакциите към инфекции и ваксинации", посочва Мартин Палус от Биологичния център на Академията на науките на Чешката република, който е участвал в изследването.

Изследването на гореописания феномен не приключва с това проучване. Учените ще продължат да изследват по-подробно връзката между пигментите на татуировките, имунната система и заболяванията. Водещите автори на изследването - Сантяго Ф. Гонсалес и Мартин Палус - вече са кандидатствали съвместно за безвъзмездна помощ по програмата WEAVE - Lead Agency, предоставена от Швейцарската национална научна фондация и Агенцията за безвъзмездна помощ на Чешката република. В нея те искат да се съсредоточат по-специално върху по-задълбоченото разбиране на това как боите за татуиране влияят на имунния отговор в контекста на инфекциозните заболявания.

Настоящото проучване, публикувано в престижното научно списание PNAS, подчертава необходимостта от допълнителни изследвания на безопасността на мастилата за татуировки и последиците от дългосрочното им присъствие в организма, твърдят авторите.