Силвия Георгиева: В момента има 86 населени места в страната с нарушено водоподаване

Решаването на задачата за достъп до чиста питейна вода е колективно усилие, което всички институции бяха оставили на заден план и днешните критични ситуации са доказателство за това, че когато не се полагат ежедневни усилия, трябва да се търсят решения „на пожар", които невинаги са правилни. Това каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева в предаването „Тази събота" по бТВ.

По думите й 1,7 млрд. лв. е стойността на проекти на конкретни общини, в които има проблеми с водоснабдяването. Над 50% от тях вече са в изпълнение, финансирани са от държавата.

„Твърде голям е обемът на градската инфраструктура, който трябва да бъде реновиран. Имаме 57 000 км улици в градската среда и в селата. Фокусирани сме да се направят най-важните и краткосрочни инвестиции", посочи още Георгиева.

3,7 милиарда лева са необходимите инвестиции, за да бъдат отстранени проблемите в най-критичните точки. „Държавният бюджет разполага със средства за инвестиции както в градските територии, за които отговарят общините, така и за инвестиции в довеждащите водопроводи, за които отговарят ВиК дружествата. Този ресурс не е наличен в момента накуп, но именно затова беше създаден Национален борд по водите, която да обсъжда най-належащите краткосрочни инвестиции и да планира тяхното финансиране в Бюджет 2026", заяви Георгиева.

Бордът по водите координира 17 институции, които имат отговорности по водите. Всяка от тях носи своята отговорност паралелно с останалите, каза още тя.

Справка на МРРБ показва, че в момента има 86 населени места в страната с нарушено водоподаване.

Община Плевен разполага с достъп до голям инвестиционен ресурс от националния бюджет. „В момента общината приоритизира своите проекти и са обявени обществените поръчки за подмяна на водопроводна мрежа в доста от кварталите на града, където има нарушено водоподаване", обясни Георгиева.

бТВ, „Тази събота"