Проф. Владимир Чуков: В Близкия изток винаги ще има война

Близкият изток е просто едно буре с барут. Има споразумения за ивицата Газа, има примирия и след известно време отново тези противоречия избухват и се превръщат във война. Каквото и да бъде направено, винаги ще има война, която е много опасна заради дълбоките религиозни противоречия. Това каза в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS проф. Владимир Чуков.

Той коментира предстоящите разговори в Истанбул между представители на Иран и САЩ. По думите му срещата в петък е изключително важна, тъй като нещата са до голяма степен предрешени.

„Тази среща е най-вече желанието на Тръмп да убеди хората, че с Иран много трудно може да се преговаря”, каза той. По думите му регионалните държави, които са поканени - Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Оман и Пакистан заедно с Турция, са като своеобразни съдебни заседатели. Те са пряко застрашени, ако конфликтът ескалира, добави той.

Проф. Чуков каза още, че в атмосферата на изключително напрегнатата обстановка между Иран и САЩ, ЕС се солидаризира със САЩ.

