Проф. Владимир Чуков: На всички ни се иска споразумението между САЩ и Иран да бъде устойчиво https://crimes.bg/analizi/prof-vladimir-chukov-na-vsichki-ni-se-iska-sporazumenieto-mezhdu-sasht-i-iran-da-bade-ustoychivo/194672 Crimes.bg

Вчера имаше добри новини, свързани с войната в Иран - има сделка, войната спира. Въпросът е - за кратко или за дълго. Параметрите на споразумението и равносметката от последните 4 месеца война коментира в студиото на "Денят започва" арабистът проф. Владимир Чуков.

На всички ни се иска споразумението да бъде устойчиво. Нека тази война да приключи. Защото ние плащаме от джоба си. Видяхте инфлацията в еврозоната - около 1,5% се счита, че са дошли от тази война, коментира Чуков.

Той поясни, че договарянето на окончателния текст на споразумението трябва да мине през Камарата на представителите и през Сената на САЩ. Според него, големият въпрос е ще обяви ли някой победа в тази война и какво се случи в нея.

Да се върна на интервютата на Джей Ди Ванс. Пред Fox News, NBC той обясняваше вчера какви са бонусите, какво е постигнала Америка в този меморандум. Като погледнете обаче в иранската преса, виждате точно обратната картина. Абсолютно всичко е завъртяно в инверсна форма. И ние трябва първо да видим, да прочетем и сами да си направим една равносметка за какво са се договорили, обясни той.