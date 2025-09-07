Проф. Олег Асенов: 900 са нарушителите за първите часове. Рекордьорът нарушител през денонощието е с 222 км/ч https://crimes.bg/analizi/prof-oleg-asenov-900-sa-narushitelite-za-parvite-chasove-rekordyorat-narushitel-prez-denonoshtieto-e-s-222-kmch/172045 Crimes.bg

900 са нарушителите за първите часове, откакто тол камерите вече засичат средната скорост, съобщи в „Тази неделя" по бТВ директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Средната интензивност е четирима нарушители в минута, което е висока интензивност.

В тъмната част на денонощието нарушенията са повече от два пъти в сравнение със светлата част на денонощието, сочат още данните.

„Ако за средна скорост в тестовите периоди регистрирахме между 1% и 0,8%, на базата на данните в момента са 2,3% за тази нощ", обясни проф. Асенов.

„От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ „Тракия". Ограничението за тировете е 90 км/ч", посочи той.

Рекордьорът, който е засечен тази нощ, се е движил с 222 км/ч. Той е минал с тази скорост покрай отбивката за Ихтиман. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.

Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Добри Дъбник - Телиш.

„Много често говорим за тази отсечка и отново там, на току-що ремонтиран участък, имаме 193-ма нарушители", каза директорът на Националното тол управление.

„Средната скорост е по-скоро превантивна мярка. Тя е модел за формиране на нов тип отговорност във водачите. В съседните държави като Сърбия и Турция виждаме, че тя действа много ефективно върху пътния травматизъм", посочи той.

„19,7% е увеличението на интензивността на трафика, особено през месеците от април досега. Рисковият фактор интензивност и плътност на трафика също влияе върху катастрофите и травматизма", обясни проф. Олег Асенов.

По думите му всяка катастрофа и събитие на пътя е резултат от действия на различни видове рискови фактори и плътността на трафика е един от тях.