Проф. Георги Рачев: Има повишените нива на бензен след пожара край София. Бензенът е силно токсичен и канцерогенен https://crimes.bg/analizi/prof-georgi-rachev-ima-povishenite-niva-na-benzen-sled-pozhara-kray-sofiya-benzenat-e-silno-toksichen-i-kancerogenen/195978 Crimes.bg

Докато Западна Европа се подготвя за поредна гореща вълна, в България времето остава сравнително спокойно и типично за сезона. Според климатолога проф. Георги Рачев страната ни ще продължи да се радва на т.нар. „ретро лято" - с нормални температури, краткотрайни валежи и без екстремни горещини поне до средата на юли.

Още тази сутрин над София се задържа ниска слоеста облачност, която възпрепятства естественото проветряване на въздуха в котловината.

По-голямата част от София преживява тропична нощ. Ниската облачност създава своеобразен купол и не позволява на ветровете от Витоша да разсеят замърсяването, обясни проф. Рачев. По думите му именно това е една от причините да се отчетат по-високи стойности на фините прахови частици.

Климатологът обърна специално внимание и на повишените нива на бензен след пожара край столицата.

Бензенът е силно токсичен и канцерогенен. Световната здравна организация няма безопасна концентрация за него. Не би трябвало да го има в атмосферата. Затова, когато има подобно замърсяване, децата не трябва да играят навън, предупреди той.

По думите на проф. Рачев още днес и утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе краткотрайни валежи и временно понижение на температурите.

Чувам да се говори за захлаждане, но максимални температури от 25-27 градуса през юли не могат да се нарекат студено време. Това е нормално лято, такова, каквото го помня от детството си, каза климатологът.

Според него юни е бил „перфектен", а и първата половина на юли ще премине при близки до климатичните норми температури.

След средата на юли вече се очаква по-сериозно затопляне, прогнозира той.